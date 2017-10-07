Тагильчанин умер после допроса в полиции

Виновниками его смерти семья считает полицейских.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В Нижнем Тагиле после задержания и допроса в полиции умер 41-летний Станислав Головко, сообщает портал tagilcity.ru.

Накануне в социальных сетях его сестра разместила пост о том, что Станислав скончался в больнице от травм, полученных в полиции. Тагильчанка рассказала о том, что первый раз полицейские пришли в квартиру, где проживает она, ее сын и брат, погибший Станислав Головко. Выяснить, в чем подозревают брата, женщине не удалось. На следующий день после визита полиции мужчина пропал.

Как уверяют Екатерина, ее брата трое суток убивали в полиции,о чем свидетельствуют многочисленные синяки на теле погибшего.

– Станислав Головко ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к разбойному нападению и более 10 раз – к административной ответственности за различные нарушения, – сообщил официальный представитель МВД Валерий Горелых. – Он был доставлен в территориальный ОВД для того, чтобы отработать его причастность к совершению кражи. Когда ему стало плохо, полицейские вызвали неотложку.

Материалы по данному факту направлены в Следственный комитет.

Руководство УМВД Нижнего Тагила по этому факту также проводит собственное служебное расследование, в рамках которого будет дана оценка данной ситуации.

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