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В Екатеринбурге начали судить Виталия Сиволапа, убившего пристава бутылкой из-под виски: онлайн-трансляция из зала суда

В Екатеринбурге начали судить Виталия Сиволапа, убившего пристава бутылкой из-под виски: онлайн-трансляция из зала суда
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Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Бизнесмену грозит пожизненное заключение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Сегодня, 9 октября, в Свердловском областном суде начался процесс по уголовному делу Виталия Сиволапа. Скандально известного бизнесмена из Екатеринбурга обвиняют по двум статьям: "Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица и из мести за такую деятельность", а также "Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта".

По версии следствия, Виталий Сиволап из окна своей квартиры кинул в голову бутылку судебному приставу, пришедшему описать его машину. От полученной травмы сотрудник ФССП умер в больнице.

Добрый день.

10.53. Процесс должен был начаться в 10 утра, но Виталия Сиволапа завели в зал суда лишь сейчас.

10.55. Судьи еще нет.

10.57. В зале появился судья.

10.58. Судья спрашивает у Сиволапа паспортные данные: год рождения, образование.

- 19 августа 75 года. Казахская СССР город Джамбул, - отвечает Сиволап.

- Какое у вас образование?

- Инженер.

- Дети есть?

- Двое 2003 и 2004 годов.

В зале трое потерпевших: директор ЗАО "Домострой", преподаватель 44-й школы и директор ДЮСШ "Кристалл". Еще один потерпевший пока не подъехал.

 

 

11.06. Судья разьяснил подсудимому статьи, по которым он обвиняется. Спрашивает, есть ли у него ходатайства. Сиволап отвечает, что нет.

В зале находится сын Сиволапа. Судья спрашивает его возраст, ему 14 лет.

11.12. Около 11 часов 4 октября 2016 года судебный пристав, находясь в форменной одежде, прибыл к дому № 4 по улице Шварца для оказания содействия и безопасности приставу Смирновой.

Далее, около 12.00, подъехал автомобиль "Рендж Ровер", за рулем сидел Сиволап. После этого подсудимый подошел к приставу Смирновой. Она ему сказала, что автомобиль будет описан.

11.16. После этого Сиволап поднялся в свою квартиру на 9-м этаже. Сиволап действовал из ненависти и понимал, что брошенная им бутылка из-под виски может его убить.

11.18. Открытый перелом теменной кости, тяжелое сотрясение мозга, сопровождающееся комой, и другие травмы. Это текст, который зачитывает гособвинитель. По словам обвинителя, Сиволап действовал из мести.

11.22. Второе обвинение заключается в следующем: по версии следствия, в сентябре 2003 года Сиволап взял в долг у бизнесмена Ромаса деньги в долг. С учетом процентов за длительный период эта сумма составила 4 миллиона 515 тысяч рублей. Для взыскания этого долга 4 октября 2016 года и приехали приставы. Постановление о взыскании этой суммы появилось еще в 2009 году.

11.26. При этом Сиволап имел возможность для погашения долга. За несколько лет подсудимый заработал более 10 миллионов рублей (обвинитель зачитывает длинный список перечислений, которые бизнесмен получал от других компаний).

- Сиволап имел злостный умысел на уклонение от уплаты задолженности, - подытоживает помощник прокурора.

11.33. Чтобы сокрыть свое имущество, в 2015 году Сиволап развелся со своей супругой Чернавской. При этом он переписал на нее значительную часть своего имущества, в том числе квартиру, несколько земельных участков и доли в бизнесе.

11.39. Помощник прокурора закончил обвинительную речь.

Судья спрашивает у Сиволапа, признает ли он обвинения.

- Я никогда не имел умысла покушаться на жизнь судебного пристава Дмитриева, тем более я его не знал.

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Евгений Стоянов, 09.10.2017, 10:57
Тэги: Криминал, Суд
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