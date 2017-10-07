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В Екатеринбурге затопило два этажа торгового центра «Парк Хаус»

В Екатеринбурге затопило два этажа торгового центра "Парк Хаус"
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Причина - в сработавшей пожарной сигнализации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

"Что ни день, то беда", - написала в своем инстаграме одна из сотрудниц "Парк Хауса", рассказавшая о том, что в воскресенье два этажа торгового центра "Парк Хаус" затопило водой. 

Причиной потопа стала сработавшая сигнализация. Система сработала около 10 часов утра. Первый и второй этажи торгового центра оказались в воде. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали. 

Ранее НАША писала, что торговые центры оказались в центре продолжающейся волны лже-минирований

  • В 2016 году мы писали о казусном случае, когда в "Парк Хаусе" охранники задержали пьяного спартанца.

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Галина Исакова, 08.10.2017, 14:29
Тэги: Пожар
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