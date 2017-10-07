В Екатеринбурге затопило два этажа торгового центра «Парк Хаус»

Причина - в сработавшей пожарной сигнализации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017
"Что ни день, то беда", - написала в своем инстаграме одна из сотрудниц "Парк Хауса", рассказавшая о том, что в воскресенье два этажа торгового центра "Парк Хаус" затопило водой.
Причиной потопа стала сработавшая сигнализация. Система сработала около 10 часов утра. Первый и второй этажи торгового центра оказались в воде. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали.
Ранее НАША писала, что торговые центры оказались в центре продолжающейся волны лже-минирований.
- В 2016 году мы писали о казусном случае, когда в "Парк Хаусе" охранники задержали пьяного спартанца.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!