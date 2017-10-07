Всех задержанных участников митинга в поддержку Навального в Екатеринбурге отпустили

В отделении полиции находились 24 человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В Екатеринбурге отпустили задержанных участников митинга Навального, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге днем 7 октября прошел несанкционированный митинг, во время которого сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 24 человека. Участников задерживали за "нарушения при проведении массовых мероприятий". Они были доставлены в отдел полиции №5. Сейчас всех их отпустили – после того как правоохранители составили административные протоколы.

Всего же акция в поддержку блогера собрала несколько десятков человек.

На подобной акции в Санкт-Петербурге скончалась пожилая местная жительница.

Как проходил митинг в Екатеринбурге - в репортаже НАШЕЙ.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!