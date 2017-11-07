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А разговоров-то было: инновационный трамвай R1 никогда не запустят в Екатеринбурге

А разговоров-то было: инновационный трамвай R1 никогда не запустят в Екатеринбурге
16+
Фото: wikipedia.org
Для общественного транспорта нового поколения не сделали даже ходовую часть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Корпорация "Ростех" окончательно отказалась от идеи серийного производства инновационного трамвая R1, пишет ТАСС. Разработанный Уралвагонзаводом трамвай получился слишком сложным для нынешних реалий. Для него не смогли сделать даже ходовую часть.

Также дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта.

– Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьёзная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Так же получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, "хайп". Но он не вышел и не выйдет на рынок, – цитирует Тасс директора по особым поручениям госкорпорации Василия Бровко .

  • Напомним, что трамвай R1 был представлен на Иннопроме в 2014 году.
  • Тогда вице-мэр Александр Высокинский, пообещал, что через несколько лет трамвай будет ездить в Академический.

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Олег Галимов, 08.11.2017, 16:21
Тэги: Общественный транспорт, Новости
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