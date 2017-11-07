Белые мишки из екатеринбургского зоопарка получат игрушки из Германии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
Белые медведи Умка и Айна из екатеринбургского зоопарка получили новые игрушки из Германии. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, это профессиональные игрушки-шары для крупных животных. Они должны подпитывать интерес мишек к активному образу жизни.
фото: пресс-служба зоопарка
До этого пара использовала в качестве игрушек пластиковые канистры и картонные коробки.
– Производят такие шары только в Германии, их размер варьируется от 25 до 75 см. Они выполнены из композитного пластика, обладают особой прочностью, имеют замечательную плавучесть и оснащены специальными элементами: креплениями, углублениями, контейнерами для еды и многим другим, – рассказали в пресс-службе зоопарка.
- Умка и Айна получат новые игрушки завтра в 14.00.
- Добавим, что на прошлой неделе в зоопарке представили трех маленьких львят.
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