Белые мишки из екатеринбургского зоопарка получат игрушки из Германии

Пластиковые шары должны приучить Умку и Айну к активному образу жизни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Белые медведи Умка и Айна из екатеринбургского зоопарка получили новые игрушки из Германии. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, это профессиональные игрушки-шары для крупных животных. Они должны подпитывать интерес мишек к активному образу жизни.

фото: пресс-служба зоопарка

До этого пара использовала в качестве игрушек пластиковые канистры и картонные коробки.

– Производят такие шары только в Германии, их размер варьируется от 25 до 75 см. Они выполнены из композитного пластика, обладают особой прочностью, имеют замечательную плавучесть и оснащены специальными элементами: креплениями, углублениями, контейнерами для еды и многим другим, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Умка и Айна получат новые игрушки завтра в 14.00.

Добавим, что на прошлой неделе в зоопарке представили трех маленьких львят.

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