До конца года в Свердловской области сдадут еще три долгостроя

Два из них в Екатеринбурге, один – в Березовском.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

До конца 2017 года в Свердловской области сдадут в эксплуатацию еще три долгостроя. По сообщению департамента информационной политики, в Екатеринбурге на прошлой неделе завершено строительство жилого дома на Червоной, 19. В ближайшее время жильцы смогут заехать в новостройку.

Также в уральской столице ожидается сдача 25-этажки на Постовского, 6, и дом на Шевелева, 1. В Березовском близко к завершению строительство второго дома ЖК "Березки". Первый дом комплекса был сдан еще в сентябре.

Отмечается, что за последние пять лет в области ввели в эксплуатацию 49 долгостроев.

Напомним, что накануне на Эльмаше заселили ЖК "Астория", который начали строить 12 лет назад.

Также появился сайт, на котором можно отследить состояние любой стройки жилого дома в Свердловской области.

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