Дипломаты из 10 государств побывали на стадионе «Екатеринбург Арена»

Генконсул Великобритании высоко оценил сооружение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В среду, 8 ноября, сотрудники 10 дипломатических консульств в столице Урала посетили стадион "Екатеринбург Арена" . Они осмотрели комплекс и оценили объем оставшихся работ, сообщает областной департамент информполитики.

На экскурсии были представители дипломатических консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Беларусь, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана.

– Гостям продемонстрировали отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки – специалисты ведут пуско-наладочные работы. В соответствии с графиком архитектурная подсветка "Екатеринбург Арены" заработает до конца ноября, – сообщили в департаменте.

Дипломаты смогли оценить отреставрированнымие исторические элементы стадиона, временные трибуны и скай-боксы. Также им представили пресс-центр и помещения для команд. Застройщики уверяют, что готовность стадиона составляет более 90%.

– Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение в этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков, – поделился впечатлениями генконсул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.