Дипломаты из 10 государств побывали на стадионе «Екатеринбург Арена»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
– Гостям продемонстрировали отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки – специалисты ведут пуско-наладочные работы. В соответствии с графиком архитектурная подсветка "Екатеринбург Арены" заработает до конца ноября, – сообщили в департаменте.
– Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение в этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков, – поделился впечатлениями генконсул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.
- Сейчас на стадионе завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки и проходит ее тестирование. Окончательный вид горожане смогут оценить уже в конце ноября.