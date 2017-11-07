Екатеринбургская полиция отметит свой день рождения в цирке

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Перед церемонией силовики назовут лучшего участкового. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017 Праздничная церемония, посвященная Дню сотрудника внутренних дел России пройдет в екатеринбургском цирке, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Перед церемонией силовики подведут итоги конкурса на звание лучшего участкового. – Кроме того, подведем итоги конкурса "Народный участковый Екатеринбурга 2017", – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Силовиков поздравит начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. После торжества цирк организует представление. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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