Екатеринбургская полиция отметит свой день рождения в цирке

Перед церемонией силовики назовут лучшего участкового.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
Праздничная церемония, посвященная Дню сотрудника внутренних дел России пройдет в екатеринбургском цирке, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Перед церемонией силовики подведут итоги конкурса на звание лучшего участкового.
– Кроме того, подведем итоги конкурса "Народный участковый Екатеринбурга 2017", – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Силовиков поздравит начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
- После торжества цирк организует представление.
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