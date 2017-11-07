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Екатеринбургская полиция отметит свой день рождения в цирке

Екатеринбургская полиция отметит свой день рождения в цирке
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Перед церемонией силовики назовут лучшего участкового.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Праздничная церемония, посвященная Дню сотрудника внутренних дел России пройдет в екатеринбургском цирке, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Перед церемонией силовики подведут итоги конкурса на звание лучшего участкового.

– Кроме того, подведем итоги конкурса "Народный участковый Екатеринбурга 2017", – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Силовиков поздравит начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

  • После торжества цирк организует представление. 

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Евгений Стоянов, 08.11.2017, 13:00
Тэги: Жизнь в городе
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