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Депутаты одобрили повышение секретных зарплат чиновникам Екатеринбурга

Депутаты одобрили повышение секретных зарплат чиновникам Екатеринбурга
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На эти цели необходимо 12,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В городской думе комиссия по местному самоуправлению одобрила повышение окладов муниципальных служащих. При этом чиновникам мэрии пришлось раскрыть свои доходы депутатам. Оказалось, что реальный заработок госслужащих почти в три раза превышает сумму их окладов, сообщает Ura.ru. 
 
С инициативой поднять зарплаты чиновникам к депутатам гордумы в начале прошлого месяца обрались сотрудники администрации. На эти цели необходимо 11,5 миллионов рублей. Еще около миллиона рублей должно пойти на повышение зарплат некоторых сотрудников мэрии.
 
В целом обсуждение вопроса свелось к повышению окладов чиновников, которое сложилось из индексации зарплат на 4% по указу губернатора области, применения районный коэффициент и так называемой "муниципальной индексации по дорожной карте".
 
В частности, предлагалось увеличить с 27 тысяч до 36 тысяч оклад руководителям аппарата гордумы и администрации, а также председателю Счетной палаты города. Но депутаты усомнились в цифрах, пока не увидели документов. 
 
В итоге члены комиссии без полемики одобрили повышение окладов чиновникам на 4%. 

– Вырастут оклады руководителей аппарата, начальников районных отделов, сотрудников городской счетной палаты, инспекторов, — пояснил член комиссии Александр Косинцев. 

  • По данным начальника городского департамента финансов Анны Турунцевой, с учетом указанных изменений ежемесячные оклады чиновников составят: для руководителей аппарата – 37 669 рублей; для заместителей глав – от 28 047 до 29 910 рублей, для специалистов – от 17 279 до 18 832 рублей. При этом реальная зарплата в несколько раз превышает эти суммы, о чем указывалось в раздаточных документах под грифом "секретно". 
  • Вопрос рассмотрят на на пленарное заседание думы 14 ноября.

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Марина Подкорытова, 08.11.2017, 20:34
Тэги: Деньги, Политика, Бизнес
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108 ноября 2017, 21:56
В несколько раз это раз в 100?
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