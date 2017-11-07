Депутаты одобрили повышение секретных зарплат чиновникам Екатеринбурга

На эти цели необходимо 12,5 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В городской думе комиссия по местному самоуправлению одобрила повышение окладов муниципальных служащих. При этом чиновникам мэрии пришлось раскрыть свои доходы депутатам. Оказалось, что реальный заработок госслужащих почти в три раза превышает сумму их окладов, сообщает Ura.ru.

С инициативой поднять зарплаты чиновникам к депутатам гордумы в начале прошлого месяца обрались сотрудники администрации. На эти цели необходимо 11,5 миллионов рублей. Еще около миллиона рублей должно пойти на повышение зарплат некоторых сотрудников мэрии.

В целом обсуждение вопроса свелось к повышению окладов чиновников, которое сложилось из индексации зарплат на 4% по указу губернатора области, применения районный коэффициент и так называемой "муниципальной индексации по дорожной карте".

В частности, предлагалось увеличить с 27 тысяч до 36 тысяч оклад руководителям аппарата гордумы и администрации, а также председателю Счетной палаты города. Но депутаты усомнились в цифрах, пока не увидели документов.

В итоге члены комиссии без полемики одобрили повышение окладов чиновникам на 4%.

– Вырастут оклады руководителей аппарата, начальников районных отделов, сотрудников городской счетной палаты, инспекторов, — пояснил член комиссии Александр Косинцев.