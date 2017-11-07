Екатеринбургский дизайнер выпустил коллекцию спортивной одежды для бойца Ивана Штыркова

Униформа будет представлена 11 ноября в ДИВСе. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017 Компания екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина выпустила капсульную коллекцию спортивной формы для бойца Ивана Штыркова. Коллекция элитной униформы будет представлена 11 ноября в ДИВСе в рамках международного турнира по ММА. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Дмитрий Шишкин. Фирменная коллекция создана SHISHKIN uniform atelier при поддержке RCC Boxing Promotions. Интервью НАШЕЙ с Иваном Штырковым читайте здесь. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 08.11.2017, 19:42

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 08.11.2017, 19:42Тэги: Фото Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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