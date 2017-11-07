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Обещают выплатить все: «Екатеринбургэнерго» на суде попросил подождать с банкротством

Обещают выплатить все: "Екатеринбургэнерго" на суде попросил подождать с банкротством
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Фото: архив НАШЕЙ
Сумма долга предприятия уменьшилась на 10 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Представители МУП "Екатеринбургэнерго" попросили пока не банкротить предприятие, сообщает Znak.com. О том, что МУП и Межрайонная инспекция ФНС по Свердловской области ведут переговоры о заключении соглашения, рассказали на заседании по иску о банкротстве МУП, которое прошло сегодня, 8 ноября, в арбитражном суде Свердловской области. 

– На момент подачи иска долг "Екатеринбургэнерго" по налогам составлял более 45 миллионов рублей. Но к сегодняшнему дню эта сумма уменьшилась на 10 миллионов. Появилась возможность заключить мировое соглашение или до конца года погасить долг в полном объеме, – заявил в суде представитель истца. 

Он пояснил, что МУП хочет урегулировать спор и просит пока не вводить процедуру банкротства. В связи с этим рассмотрение дела пока отложили до 13 декабря. 
  • В августе поставщик "Екатеринбургэнерго", компания "Уралсевергаз", направила в администрацию Екатеринбурга письмо "о неплатежеспособности МУП "Екатеринбургэнерго". В этом обращении газовики предложили городским властям обанкротить компанию. Иначе, предупредили они, отвечать по долгам МУПа будет сам Екатеринбург как учредитель предприятия, от чего мэрия отказалась. 

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Марина Подкорытова, 08.11.2017, 18:05
Тэги: Суд, ЖКХ, Деньги
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