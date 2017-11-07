На Урале стали реже пропадать люди

Больше половины поисков заканчиваются успешно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

За последние 9 лет в Уральском федеральном округе вдвое сократилось число пропавших без вести. Это лучший показатель по всей России, пишут "Известия".

В целом по стране число исчезнувших с 2008 по 2016 год уменьшилось на 26%. Улучшить статистику удалось благодаря помощи общественных организаций и эффективной работе правоохранительных органов. Чаще всего в стране пропадают пенсионеры, маленькие дети и подростки.

По словам представителя добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Катерины Демидовой, пенсионеры часто теряются, когда собирают в лесу грибы или ягоды, а дети, когда играют у водоемов. В конце осени подростки убегают из дома. Зимой обычно пропадают подростки-"бегунки" и лыжники.

Демидова добавила, что, по опыту "Лизы Алерт", примерно 70% поисков заканчиваются благополучно, когда людей находят живыми. В 20% случаев пропавших находят мертвыми и в 10% случаев людей не находят.

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