«Победа» начнет летать из Москвы в Сибирь через аэропорт Екатеринбурга

Лоукостер "Победа" начнет летать через Кольцово из Москвы в Красноярск и Новосибирск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Кольцово станет тразнитным пунктом для рейсов в Красноярск и Новосибирск.

Бюджетная авиакомпания "Победа" начнет перелеты из Москвы в Красноярск и Новосибирск с посадкой в аэропорту Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Кольцово. Ежедневные трансферные рейсы будут осуществляться каждый день с 1 декабря. Трижды в неделю – по маршруту Москва – Екатеринбург – Новосибирск, четыре раза – по маршруту Москва - Екатеринбург – Красноярск и обратно.

В Кольцово пассажиры московских рейсов смогут пересесть на региональные маршруты. Стыковка рейсов будет длиться не более 50 минут, время в пути из Москвы в Красноярск составил около 6 часов, из Москвы в Новосибирск – 5,5 часов.