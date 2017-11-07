Распылил газ и убежал: в Академии госслужбы произошло ЧП

Неизвестный скрылся до появления полиции.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
В Екатеринбурге полицейские ищут хулигана, распылившего газ из перцового баллончика в здании РАНХиГС (бывшая Академия госслужбы) на 8 Марта, 66.
Инцидент произошел в столовой вуза. Ее сотрудники вызвали полицию, но неизвестный скрылся до их приезда.
– В ходе инцидента никто не пострадал. Неизвестный скрылся до приезда сотрудников полиции. Установить его личность пока не удалось, – сообщили НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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