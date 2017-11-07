Свердловского депутата будут судить за подглядывание за женщинами в туалете

Андрею Мерзлякову грозит до 2 лет колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Прокуратура Красноуфимска утвердила обвинительное заключение в отношении директора МУП "Энергосервис" и депутата местной городской думы Андрея Мерзлякова. В сентябре этого года его заподозрили в подглядывании за женщинами.

Две сотрудницы МУПа обнаружили в уборной скрытые камеры в унитазах. Как выяснилось позже, Мерзляков запечатлел на них и себя, когда устанавливал устройства.

Сначала депутат пытался оправдать свой поступок "поиском шпиона", который передавал секреты предприятия.

Уголовное дело по статье "Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия" передано в суд.

Андрею Мерзлякову грозит до 2 лет лишения свободы.

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