Устав Екатеринбурга хотят изменить на случай отставки Ройзмана

Следующие выборы мэра пройдут в 2018 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Администрация Екатеринбурга внесла в гордуму проект поправок в устав муниципалитета, пишет Znak.com. Предложенные новые нормы, устанавливают, что в случае досрочной отставки главы города – его выборы проводятся в установленные федеральным законодательством сроки. Ранее такой нормы в уставе Екатеринбурга не было.

Дата рассмотрения поправок на заседании городсокой думы пока не известна, но скорее всего, это произойдет до конца ноября.

Добавим, что Евгений Ройзман занимает пост мэра Екатеринбурга с 2013 года.

Его полномочия завершаются в сентябре 2018 года.

Если мэрские выборы сохранятся, то нового главу города назначат после 10 июня 2018 года.

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