В Екатеринбурге два троллейбуса изменят маршрут

У них изменятся конечные остановки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Екатеринбурге два троллейбусных маршрута изменят схему движения. С 1 декабря конечные остановки изменятся у троллейбусов № 3 и № 17. На такие меры в ТТУ пошли, чтобы убрать дублирующие маршруты.

Маршрут № 3 будет следовать от отсановки "Коммунистическая" до "Крауля" вместо "Посадской", а маршрут № 17 поедет от площади первой Пятилетки до "Центральной гостиницы", а не до "Крауля".

Добавим, что автобус № 17, который ходит от станции "Южной" до Опытного завода за поселком Рудным, начал ходить по зимнему расписанию.

Первый автобус отправляется от станции "Южная" в 06.45, последний – в 22.20. Начало движения от поселка Рудный – в 06.07, окончание – в 22.50.

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