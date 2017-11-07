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В Екатеринбурге два троллейбуса изменят маршрут

В Екатеринбурге два троллейбуса изменят маршрут
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Фото: wikipedia.org
У них изменятся конечные остановки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Екатеринбурге два троллейбусных маршрута изменят схему движения. С 1 декабря конечные остановки изменятся у троллейбусов № 3 и № 17. На такие меры в ТТУ пошли, чтобы убрать дублирующие маршруты.

Маршрут № 3 будет следовать от отсановки "Коммунистическая" до "Крауля" вместо "Посадской", а маршрут № 17 поедет от площади первой Пятилетки до "Центральной гостиницы", а не до "Крауля".

  • Добавим, что автобус № 17, который ходит от станции "Южной" до Опытного завода за поселком Рудным, начал ходить по зимнему расписанию. 
  • Первый автобус отправляется от станции "Южная" в 06.45, последний –  в 22.20. Начало движения от поселка Рудный – в 06.07, окончание – в 22.50. 

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Олег Галимов, 08.11.2017, 14:33
Тэги: Общественный транспорт, Новости
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