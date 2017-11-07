В Екатеринбурге массово оштрафовали нелегальных продавцов

16+ Фото: администрация Верх-Исетского района

Каждый "предприниматель" обеднел на 3 000 рублей Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017 Квартальные Верх-Исетского района Екатеринбурга разогнали лотошников, которые организовали настоящий нелегальный рынок на улице Белореченской возле магазина Goodmart. По сообщению районной администрации, нелегальные "предприниматели" торговали нижнем бельем, трикотажными изделиями, а также такими продуктами как кукуруза и клюква. Такая торговля незаконна. Подобная деятельность, согласно областному закону, запрещена у станций метро, во дворах, на улицах, скверах и площадях. На каждого из лотошников квартальные составили протоколы, которые передали в административную комиссию. В результате каждого "предпринимателя" оштрафовали на 3 000 рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 08.11.2017, 08:37

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 08.11.2017, 08:37Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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