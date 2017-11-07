В Екатеринбурге пройдет новогодняя ярмарка билетов

Мероприятие пройдет с 16.00 до 20.00 10 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Екатеринбурге 10 ноября состоится новогодняя ярмарка билетов, сообщает портал культура.екатеринбург.рф.

Традиционное мероприятие пройдет с 16.00 до 20.00 в Центре культуры и искусств "Верх-Исетский" на площади Субботников. Посетителям ярмарки представят лучшие новогодние предложения для всей семьи. Среди участников ярмарки – 30 городских площадок, популярных среди жителей и гостей уральской столицы.

Например, на ярмарке можно приобрести билеты в театр балета "Щелкунчик", Музей истории Екатеринбурга, Театр юного зрителя, парк имени Маяковского, Городской дом музыки, центры культуры и другие учреждения.

Посетители также смогут задать вопросы представителям площадок и сделать снимки в праздничной фотозоне. Некоторые учреждения подготовят для гостей мастер-классы, сюрпризы и специальные предложения.