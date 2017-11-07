«Будет »ЭКСПО« – будет и метро»: в Москве рассказали о плюсах выставки для Екатеринбурга

Но ее проведение обойдется городу в 100-150 миллиардов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
В среду, 8 ноября, в Москве проходит пресс-конференция, посвященная продвижению Екатеринбурга в качестве кандидата на всемирную выставку "Экспо-2025". В ней принимают участие вице-премьер Аркадий Дворкович, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор заявочного комитета Светлана Сагайдак.
– Если Екатеринбург получит "ЭКСПО-2020", то в городе построят полноценный современный микрорайон с 2,5 миллионами квадратных метров жилья. Он будет обеспечен всеми видами транспорта, в том числе туда проведем и метро, – уточнил заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.
Как уточнил Аркадий Дворович, проведение "ЭКСПО" обойдется в 100-150 миллиардов рублей.
– Это не траты, а инвестиции в город будущего. Они начнут окупатся уже на выставке за счет билетов и коммерческих доходов. Это инвестиции в сам город, в Екатеринбург, а не в выставку, – рассказал он.
- Конкурентами столицы Урала в борьбе за "ЭКСПО" являются Осака, Париж и Баку. Ранее в борьбе за "ЭКСПО-2020" Екатеринбург уступил Дубаю.