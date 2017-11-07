В Свердловской области подорожали продукты

Увеличились цены и на бытовые товары.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Свердловскстат опубликовал данные за первые 10 месяцев 2017 года. Согласно им рост индекса цен в этом году, по сравнению с прошлым, составил 3,9%.

Больше всего подорожало спиртное – на 7,1%. Далее идут непродовольственные товары – 4,6%. Продукты подорожали на 3,5%. Меньше всего изменились цены на различные услуги, в 2017 году они стали дороже на 3,2%.

Добавим, что по итогам первых девяти месяцев в области наблюдался рост цен на алкогольные напитки и табак.

Осенью цены на продовольственные товары выросли всего на 0,1%, а стоимость минимального набора продуктов составила 3961,8 рубля.

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