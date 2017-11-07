В Свердловской области сменится глава СКР

Исполняющим обязанности руководителя назначен Михаил Бусылко.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
Руководитель СУ СК по Свердловской области Валерий Задорин ушел в отпуск, а его обязанности сейчас выполняет полковник Михаил Бусылко, пишет Ura.ru.
По данным издания, это последний отпуск Задорина, а в декабре уйдет в отставку, так как с ним не продлят контракт. По информации инсайдера портала, глава СУ СК уже забрал вещи из кабинета.
В пресс-службе ведомства не комментируют ситуацию.
- Напомним, что Валерий Задорин уже отстранялся от работы в этом году после скандала с "борзым" директором завода в Нижнем Тагиле.
- На предприятии несколько месяцев не платили зарплату сотрудникам, после чего информация дошла до Владимира Путина во время прямой линии.
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