В Свердловской области сменится глава СКР

16+ Фото: пресс-служба Следственного комитета Свердловской области

Исполняющим обязанности руководителя назначен Михаил Бусылко. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017 Руководитель СУ СК по Свердловской области Валерий Задорин ушел в отпуск, а его обязанности сейчас выполняет полковник Михаил Бусылко, пишет Ura.ru. По данным издания, это последний отпуск Задорина, а в декабре уйдет в отставку, так как с ним не продлят контракт. По информации инсайдера портала, глава СУ СК уже забрал вещи из кабинета. В пресс-службе ведомства не комментируют ситуацию. Напомним, что Валерий Задорин уже отстранялся от работы в этом году после скандала с "борзым" директором завода в Нижнем Тагиле.

На предприятии несколько месяцев не платили зарплату сотрудникам, после чего информация дошла до Владимира Путина во время прямой линии. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 08.11.2017, 15:37

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 08.11.2017, 15:37Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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