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Валерия Гай Германика сняла на телефон клип для екатеринбургской группы «Обе две»

Валерия Гай Германика сняла на телефон клип для екатеринбургской группы "Обе две"
16+
Фото: youtube
Действия происходят в музее античного искусства и окраинах Москвы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Режиссер Валерия Гай Германика сняла для екатеринбургской группы "Обе две" клип на песню "Актрисы спят с поэтами". Все видео было снято на смартфон.

– До съемок клипа я никогда не слышала о творчестве Кати Павловой, мне прислали на выбор две ее песни, и, когда я послушала "актрис", сразу отметила, что она успокаивает нервы, и именно она вдохновила меня на историю о том, как на самом деле рождается искусство. Сама Катя в клипе тоже играет небольшую роль, – приводит слова Германики агентство Red Pepper Creative.

  • Сцены клипа были сняты в зале античного искусства и окрестностях Москвы.
  • Главные роли исполнили актрисы Анна Старшенбаум, Анна Слю, Алиса Гребенщикова, Александра Ребенок и певец Антон Лаврентьев.

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Олег Галимов, 08.11.2017, 16:56
Тэги: Видео, Новости
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