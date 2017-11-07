Валерия Гай Германика сняла на телефон клип для екатеринбургской группы «Обе две»

Действия происходят в музее античного искусства и окраинах Москвы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Режиссер Валерия Гай Германика сняла для екатеринбургской группы "Обе две" клип на песню "Актрисы спят с поэтами". Все видео было снято на смартфон.

– До съемок клипа я никогда не слышала о творчестве Кати Павловой, мне прислали на выбор две ее песни, и, когда я послушала "актрис", сразу отметила, что она успокаивает нервы, и именно она вдохновила меня на историю о том, как на самом деле рождается искусство. Сама Катя в клипе тоже играет небольшую роль, – приводит слова Германики агентство Red Pepper Creative.