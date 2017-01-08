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На «Уралах» из Санкт-Петербурга: байкеры за неделю добрались до Екатеринбурга в –35

На «Уралах» из Санкт-Петербурга: байкеры за неделю добрались до Екатеринбурга в –35
16+
Фото: кадр из видео
В Ирбите они заберут новенький мотоцикл прямо с конвейера, а потом рванут в Челябинск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Мотоциклисты из Санкт-Петербурга сегодня, 9 января, в рамках своего мотопробега приехали в Екатеринбург. Через всю страну, несмотря на холода, они катятся на «Уралах» до Челябинска и обратно, как передает ГТРК «Южный Урал».
 
Байкеры по дороге заедут в Ирбит на завод, где выпускают единственный в России тяжелый мотоцикл. А возвращаться домой планируют через Челябинск. Выехали из Санкт-Петербурга ребята 3 января. В соцсетях они постоянно выкладывают видеоотчеты и ведут дневник поездки.
  • На Ирбитском заводе байкеры планируют выкупить новый «Урал» – в коллекцию мотоклуба.
  • В общем, поездка проходит неплохо. Но иногда случаются и неприятности: в один из дней на байке замкнул провод и сгорела изоляция, его спасли с помощью изоленты. 

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Марина Подкорытова, 09.01.2017, 15:08
Тэги: Авто, Видео
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