Екатеринбург «вырос» на 350 жителей за новогодние каникулы

Все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Екатеринбурге в праздничные новогодние дни родились 350 малышей, рассказали сегодня, 9 января, в пресс-службе городской Администрации. Среди них – пять двойняшек.

Больше всех малышей в этот период приняли врачи ГКБ № 40. Там появились на свет 107 новорожденных. Все мамы и дети чувствуют себя хорошо.