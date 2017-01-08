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Екатеринбург «вырос» на 350 жителей за новогодние каникулы

Екатеринбург «вырос» на 350 жителей за новогодние каникулы
16+
Фото: из открытых источников
Все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Екатеринбурге в праздничные новогодние дни родились 350 малышей, рассказали сегодня, 9 января, в пресс-службе городской Администрации. Среди них – пять двойняшек.

Больше всех малышей в этот период приняли врачи ГКБ № 40. Там появились на свет 107 новорожденных. Все мамы и дети чувствуют себя хорошо.

  • Всего в Свердловской области в новогодние каникулы родилось 763 ребенка.
  • Первой в этом году родилась в свердловском перинатальном центре девочка Ева. Она появилась на свет 1 января в 00.10.
  • Для всех новорожденных, которые появились на свет в новогоднюю ночь, в перинатальном центре устроили праздничную фотосессию. Детей уложили в конверты в виде носков, в которые обычно кладут подарки от Деда Мороза.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 09.01.2017, 15:50
Тэги: ЗАГС, Дети, Семья
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