Екатеринбург «вырос» на 350 жителей за новогодние каникулы

Все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В Екатеринбурге в праздничные новогодние дни родились 350 малышей, рассказали сегодня, 9 января, в пресс-службе городской Администрации. Среди них – пять двойняшек.
Больше всех малышей в этот период приняли врачи ГКБ № 40. Там появились на свет 107 новорожденных. Все мамы и дети чувствуют себя хорошо.
- Всего в Свердловской области в новогодние каникулы родилось 763 ребенка.
- Первой в этом году родилась в свердловском перинатальном центре девочка Ева. Она появилась на свет 1 января в 00.10.
- Для всех новорожденных, которые появились на свет в новогоднюю ночь, в перинатальном центре устроили праздничную фотосессию. Детей уложили в конверты в виде носков, в которые обычно кладут подарки от Деда Мороза.