Екатеринбуржец победил на международном фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Фестиваль прошел с 2 по 7 января в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Команда екатеринбуржца Михаила Белова и архангельца Сергея Поташева победила на XI Международном Рождественском фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда», сообщает 8 января пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Фестиваль ледовых скульптур прошел в Екатеринбурге

Соревнования авторов ледовых скульптур проходили с 2 по 7 января возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге. В этом году в фестивале участвовали 18 команд из Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска, Архангельска и Салехарда. Темами фестиваля в 2017 году стали «Рождество Христово», «Уроки истории: 1917 – 2017 годы» и «180 лет со дня смерти А. С. Пушкина».

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Победителем стала команда екатеринбуржца и архангельца

Первое место заняли екатеринбуржец Михаил Белов и житель Архангельска Сергей Поташев, которые в команде работали над скульптурой «Озаряющий путь». Второе место присудили скульпторам из Салехарда Сергею Королькову и Борису Берендееву за работу «Озарение», третье – Ивану Федиву из Санкт-Петербурга и Петру Брызгалову из Екатеринбурга за скульптуру «Пришло Время».

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Приз зрительских симпатий достался иркутчанам Ивану Зуеву и Данилу Сафонову за скульптуру «С Рождеством!», приз благотворителей завоевали свердловчане – жители Нижнего Тагила Матвей и Мария Ваваевы, которые изготовили скульптуру «И, обходя моря и земли, глаголом жгли сердца людей».

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов

Фото: Александр Ежъ Осипов