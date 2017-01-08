История с Новиковым продолжается: пайщики «Бухты Квинс» пожаловались на застройщика Путину

Люди, оставшиеся без квартир, в решении их проблемы просят помощи у президента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Зиля Булатов, лидер инициативной группы обманутых пайщиков недостроя «Бухта Квинс» сообщила сегодня, 9 января, что Владимиру Путину направлено открытое письмо, в котором люди просят помощи у президента.

«Мы недовольны решением Свердловского облсуда»

Ранее суд снял арест с обвиняемых в хищении средств участников ЖСК «Бухта Квинс» экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова и художественного руководителя Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Граждане недовольны этим решением.

- Судьи выпустили подозреваемых в особо жестоком преступлении на свободу безо всяких условий. Этого не ожидала даже сторона защиты. Мы, у кого только-только затеплилась надежда на справедливость, глубоко возмущены неприкрытой коррупцией в нашей Свердловской области. Новиков абсолютно убежден в своей безнаказанности и в суде открыто заявил, что мы своих квартир не получим никогда, - говорится в письме.

«Мы готовы выйти на улицы»

Инициативная группа готова выйти с протестными акциями на улицы Екатеринбурга.