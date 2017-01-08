История с Новиковым продолжается: пайщики «Бухты Квинс» пожаловались на застройщика Путину

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
Зиля Булатов, лидер инициативной группы обманутых пайщиков недостроя «Бухта Квинс» сообщила сегодня, 9 января, что Владимиру Путину направлено открытое письмо, в котором люди просят помощи у президента.
«Мы недовольны решением Свердловского облсуда»
Ранее суд снял арест с обвиняемых в хищении средств участников ЖСК «Бухта Квинс» экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова и художественного руководителя Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Граждане недовольны этим решением.
- Судьи выпустили подозреваемых в особо жестоком преступлении на свободу безо всяких условий. Этого не ожидала даже сторона защиты. Мы, у кого только-только затеплилась надежда на справедливость, глубоко возмущены неприкрытой коррупцией в нашей Свердловской области. Новиков абсолютно убежден в своей безнаказанности и в суде открыто заявил, что мы своих квартир не получим никогда, - говорится в письме.
«Мы готовы выйти на улицы»
Инициативная группа готова выйти с протестными акциями на улицы Екатеринбурга.
- Напомним, уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс» было возбуждено 23 ноября 2015 года. В конце декабря 2016 года следствие предъявило М. Шилиманову и А. Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Верх-Исетского районного суда экс-замминистра экономики был заключен под стражу, а худрук Театра эстрады отправлен под домашний арест.
- Однако сам бард не согласен с таким решением и решил бороться за свою правду. Он написал письмо президенту Путину с просьбой вмешаться в процесс и восстановить честное имя певца.
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Впоследствии указанные меры пресечения были изменены.