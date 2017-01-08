Жилые дома в Екатеринбурге остались без отопления в 30-градусный мороз

Жителям домов в районе Новой Сортировки пришлось спать в одежде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В нескольких домах в микрорайоне Новая Сортировка в ночь на 9 января пропало отопление, сообщает «Уралинформбюро».

Батареи остыли в домах на улицах Ольховской и Софьи Перовской. По предварительной информации, на теплосетях произошла коммунальная авария, в результате жители микрорайона остались без тепла в сильный мороз – утром 9 января в Екатеринбурге похолодало до минус 30 градусов.

По словам жителей домов, оставшихся без отопления, ночью им пришлось спать в верхней одежде, чтобы не замерзнуть. К счастью, к утру 9 января последствия аварии устранили и вернули тепло екатеринбуржцам.

По прогнозу синоптиков, первая рабочая неделя 2017 года в Екатеринбурге будет морозной: температура воздуха будет опускаться до минус 30 градусов, в некоторых районах Свердловской области – до минус 40. Потепление до минус 9 градусов придет в пятницу.

Из-за сильных холодов утром 9 января в аэропорту Екатеринбурга не завелся самолет – пассажиры вылетели в Салехард с задержкой в несколько часов на резервном лайнере.

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