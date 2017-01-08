На трассе Невьянск – Екатеринбург застрял рейсовый автобус, полный пассажиров

Замерзающим на дороге людям помогли водители проезжавших мимо автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Свердловской области в морозы сломался автобус на трассе между Невьянском и Нижним Тагилом. Пассажирам помогли неравнодушные автомобилисты, которые проезжали мимо. Как написал 9 января портал NDNews.ru, сломался рейсовый автобус, который ехал из Екатеринбурга в Верхотурье.

По словам очевидца, водители начали останавливаться возле автобуса, который встал на трассе, предлагая подвезти людей до ближайших населенных пунктов или даже до дома.

— Было очень холодно, температура воздуха опустилась до -33 градусов Цельсия. Среди пассажиров были и молодые женщины с детьми, им оказывали помощь в первую очередь. Остановились возле автобуса несколько машин. Пассажиров всего было около 40 человек, часть уехали на попутках. Потом остановился другой автобус и забрал оставшихся, – рассказал свидетель-автомобилист.

В ЧП никто не пострадал.

Из-за пришедших сильных холодов на уральских дорогах в усиленном режиме работают «спасательные» экипажи ДПС, которые ищут замерзшие авто и их владельцев. По словам сотрудников ГИБДД, именно с наступлением минусовых температур возникают проблемы с техникой, замерзают и отказывают агрегаты и механизмы. Всем экипажам предписано выручать автолюбителей, чья машина заглохла или дала сбой, а также постоянно объезжать свои маршруты.

В выходные на 7-м километре трассы Ивдель – ХМАО наряд ДПС помог водителю «Шевроле Круза», у которого от холода пробило колесо.

В ГИБДД напоминают, что в экстренных случаях надо обратиться с сообщением места и причины аварии по номеру «112» или в полицию на «02».

На этой неделе обещают морозы ниже -30.