Первая рабочая неделя в Екатеринбурге будет морозной

Потеплеет только к выходным.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
Рабочая неделя с 9 января 2017 до 13 января 2017 в Екатеринбурге обещает быть морозной.
Как передает Уральский гидрометцентр, сегодня, 9 января, в некоторых районах Свердловской области ожидается до -40 грудусов ниже нуля. Такая температура продержится до завтра, 10 января.
В областном центре сегодня ночью обещают до - 30 градусов. Далее, начиная со среды, придет постепенное потепление.
- Уже в пятницу днем столбик термометра должен показать -9 градусов.