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Первая рабочая неделя в Екатеринбурге будет морозной

Первая рабочая неделя в Екатеринбурге будет морозной
16+
Фото: из архива НАШЕЙ
Потеплеет только к выходным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Рабочая неделя с 9 января 2017 до 13 января 2017 в Екатеринбурге обещает быть морозной.
Как передает Уральский гидрометцентр, сегодня, 9 января, в некоторых районах Свердловской области ожидается до -40 грудусов ниже нуля. Такая температура продержится до завтра, 10 января.
В областном центре сегодня ночью обещают до - 30 градусов. Далее, начиная со среды, придет постепенное потепление. 
  • Уже в пятницу днем столбик термометра должен показать -9 градусов.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 09.01.2017, 08:33
Тэги: Погода
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