Пранкер Лексус и документалист Андрей Крупин из Екатеринбурга сделают граффити в Турции в память об убитом после России

Параллельно с этим будет снят фильм «Под одним небом».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Екатеринбуржцы Алексей Столяров, известный интернет-пользователям, как пранкер Лексус, и документалист Андрей Крупин на следующей неделе планируют отправиться в Турцию, чтобы сделать стрит-арт в память об убитом после Андрее Карлове и сбитом пилоте Су-24 Олеге Пешкове.

Свою акцию они назвали «Под одним небом». Под одноименным наименованием также они снимут документальный фильм. Для работы над арт-объектом Столяров и Крупин пригласили арт-художника Александра Milky.

– В своих граффити мы хотим напомнить всем людям, что мы живем вместе, на одной планете и под одним небом. Мы за то, чтобы наше небо было спокойным и мирным. Наши работы будут в память о героях России: Олеге Пешкове и Андрее Карлове. Наш летчик погиб за спокойное небо, а посол – за налаживание дружбы между Россией и Турцией, – написал по этому поводу Андрей Крупин на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что похожую стрит-арт акцию Алексей Столяров и Андрей Крупин провели на стене хосписа в Екатеринбурге в память о погибшей в авиакатастрофе Ту-154 Елизавете Глинке, более известной как доктор Лиза.