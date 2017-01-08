Режиссеру из Екатеринбурга Василию Сигареву кинотеатры не выплатили деньги за прокат «Страны Оз»

Он обвинил в нарушении договоренностей кинокомпанию «Парадиз».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
Российский режиссер и сценарист Василий Сигарев рассказал, что кинокомпания «Парадиз» все еще не выплатила за прокат «Страны Оз»
ему и правообладателю фильма «Белое зеркало» половину обещанной суммы.
Долг перед Сигаревым составил около 5 миллионов рублей
Портал znak.com написал, что за год, который прошел с окончания проката «Страны ОЗ», «Парадиз» должен был выплатить правообладателю около 10 миллионов рублей, однако на данный момент, по словам Сигарева, «Белое зеркало» получило лишь половину суммы – 5,4 миллиона.
— Я должен был получить 10% от этой суммы. Я сам не могу подать на них в суд, так как не являюсь правообладателем ленты. У меня лишь договоренности с продюсером, но она не хочет вступать в конфликт с «Парадиз» и разбираться, — рассказал Сигарев.
Режиссер уточнил, что и половину суммы от кинокомпании удалось получить лишь после устроеннного скандала.
У «Парадиза» будет «черная слава»
По словам Сигарева, если они не получат в течение недели от «Парадиза» оставшуюся часть суммы, то вместе с женой и исполнительницей главной роли Яной Трояновой
расскажут всем «зарубежным партнерам, что с компанией «Парадиз» дел лучше не иметь».
Об этом же на своей странице в Facebook написала и сама Троянова.
Троянова обвинила «Парадиз» в отговорках из 90-х
Как уточнила актриса, кинокомпания «Парадиз» отказывается выплачивать правообладателю деньги, объясняя это тем, что кинотеатры не отдают полученные от проката деньги.
— Они предоставили аргумент: кинотеатры не отдали деньги, но это вранье из 90-х. К тому же они выторговали себе права на онлайн-продажи и устроили там закрытую игру. В итоге Сигарев, вступив в конфликт с рутрекером, метал бисер перед последними свиньями. Эти парадизы не вложили денег в продвижение в интернете, но всю до копейки прибыль оставили себе, — отметила Троянова.
Актриса также рассказала, что на прокате фильма кинокомпания заработала 24 млн рублей.
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«Страна Оз» была презентована в 2016-м перед новогодними праздниками. Главные роли в ней сыграли Гоша Куценко и Яна Троянова. Съемки проводились в Екатеринбурге.
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