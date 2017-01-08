В аэропорту Екатеринбурга из-за морозов не заводятся самолеты

Рейс до Салехарда промерз за ночь, в итоге экипаж не смог завести его утром. Еще пять самолетов вылетели с задержкой из-за сильных холодов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Кольцово на 3,5 часа задерживается рейс до Салехарда и Нового Уренгоя – пилоты не смогли завести лайнер из-за сильного мороза, сообщает Ura.ru сегодня, 9 января.

Авикомпания «Ямал» вынужденно задерживает в Кольцово самолет, который не смогли завести из-за морозов – утром 9 января в Екатеринбурге температура воздуха опустилась до минус 30 градусов. Лайнер должен был вылететь в 8.30 часов 9 января, однако рейс перенесли на 12.00. В авиакомпании отметили, что в холода такое бывает – воздушное судно долго стояло ночью и промерзло. 49 пассажиров ждут вылета на резервном самолете, который уже направляется в Кольцово.

Самолет до Салерхарда стал не единственным, который не смог вовремя вылететь из Кольцово этим утром. Из-за холодов минимум пять лайнеров вылетели с задержкой из Екатеринбурга, сообщает justmedia. В пресс-службе аэропорта сообщили, что на данный момент задержек рейсов нет.