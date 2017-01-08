«Мы все умрем!» В Екатеринбурге обещают до 215 градусов мороза

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В Екатеринбурге в четверг, 12 января, синоптики предсказали дикий мороз: судя по прогнозу от телеканала «Студия-41», в этот день ожидается до -215 градусов.
Как сообщил «Новый регион», опечатку успел сфотографировать житель Екатеринбурга Рустам Ахматзянов и выложить кадр в соцсети.
Пользователи соцсетей заметили, что прогноза на следующий день, пятницу, в анонсе нет, выходит, в четверг в Екатеринбурге произойдет глобальный апокалипсис и «мы все умрем».
- По данным российского Гидрометцентра, первая рабочая неделя будет морозной: несколько дней температура составит -30 градусов и ниже. В четверг по прогнозам синоптиков будет около -12.