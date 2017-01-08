Наверх
«Где три армянина — там диаспора»: Чем живет национальная община в Екатеринбурге
20:11, сегодня
Пранкер Лексус и документалист Андрей Крупин из Екатеринбурга сделают граффити в Турции в память об убитом после России
20:34, сегодня
В Перми поженились Дед Мороз и Снегурочка из Екатеринбурга
20:30, сегодня
В Свердловской области пенсионер покончил с собой после визита коллекторов
20:02, сегодня
Известная екатеринбургская учительница не может вернуться из Германии из-за того, что не хватает денег
19:30, сегодня
Неосторожное обращение с огнем – основная причина гибели людей в пожарах за новогодние праздники в Свердловской области
19:12, сегодня
В Екатеринбурге школьник напал с ножом на брата
19:06, сегодня
В Москве во время аномальных холодов насмерть замерзла екатеринбурженка
18:05, сегодня
Призы стоимостью 2 миллиона рублей: объявлена дата и место проведения «Лыжни России – 2017» в Екатеринбурге
17:29, сегодня
Без тормозов: «Субару» въехала в новый гипермаркет «Лента» в Академическом
17:13, сегодня
Лошадь убила мужчину во время рождественской прогулки в Свердловской области
16:59, сегодня
История с Новиковым продолжается: пайщики «Бухты Квинс» пожаловались на застройщика Путину
16:52, сегодня
Екатеринбуржец победил на международном фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
15:52, сегодня
Екатеринбург «вырос» на 350 жителей за новогодние каникулы
15:50, сегодня
Смерть из-за любви: в Новоуральске в подъезде жилого дома нашли тело подростка
15:45, сегодня1
«Мы должны подарить ему эти деньги?» Футбольный клуб «Урал» требует своей зарплаты с экс-главного тренера
15:36, сегодня
В Екатеринбурге грабители ювелирного магазина прострелили охраннику голову
15:10, сегодня
На «Уралах» из Санкт-Петербурга: байкеры за неделю добрались до Екатеринбурга в –35
15:08, сегодня
Гости из Екатеринбурга зарезали пожилую женщину и ее сына в Челябинске
14:34, сегодня
На трассе Невьянск – Екатеринбург застрял рейсовый автобус, полный пассажиров
14:15, сегодня
В Свердловской области скорая не приехала к умирающему молодому человеку
13:48, сегодня1
Жилые дома в Екатеринбурге остались без отопления в 30-градусный мороз
13:35, сегодня
Режиссеру из Екатеринбурга Василию Сигареву кинотеатры не выплатили деньги за прокат «Страны Оз»
13:19, сегодня
Итоги новогодних праздников от ГИБДД: за восемь дней на дорогах Свердловской области погибло шесть человек
13:00, сегодня
Как использовать елку после новогодних праздников: шесть полезных советов
12:56, сегодня
AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
12:20, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга из-за морозов не заводятся самолеты
11:57, сегодня
В Каменске-Уральском мама нашла в новогоднем подарке опасный леденец с металлической стружкой
11:45, сегодня
Мужчину, гулявшего с девушкой и собакой в Каменске-Уральском, случайный прохожий убил из-за ревности
11:20, сегодня
Антон Шипулин впервые показал своего сына
10:40, сегодня
«Мы все умрем!» В Екатеринбурге обещают до 215 градусов мороза
09:50, сегодня1
В Североуральске мужчина на улице напал на глубоко беременную женщину
09:27, сегодня
СМИ: родившимся после 2014 года курить запретят
09:18, сегодня
На Восточной столкнулись три автомобиля, в одном были дети
09:00, сегодня
В Кушве застрелили местного жителя, известного как Мася
08:44, сегодня
Первая рабочая неделя в Екатеринбурге будет морозной
08:33, сегодня
Школьник в Екатеринбурге чуть не убил собственную мать
16:43, 08.01.2017
Под Талицей молодая женщина была раздавлена собственным автомобилем
16:22, 08.01.2017
Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, у которого разорвало колесо на морозе
16:07, 08.01.2017
Пила уже под водой: карьер Старая Линза под Екатеринбургом затапливает грунтовыми водами
15:45, 08.01.2017
Google составил карту екатеринбургского стрит-арта
14:55, 08.01.2017
Следователи задержали нападавших в баре «Мизантроп» в Екатеринбурге
14:00, 08.01.20172
Балерина Театра оперы и балета Киосун Пак снялась у модного фотографа в Екатеринбурге
13:31, 08.01.20172
В Екатеринбурге задержали лжеминера и «тру-угонщика»
12:22, 08.01.2017
Екатеринбург ожидает новая волна морозов
11:18, 08.01.20172
«Не называйте нас Сибирью!» Екатеринбург стал героем публикации The Washington Post
11:07, 08.01.20174
Снегопад задержал утренние вылеты в Кольцово
10:35, 08.01.2017
Российские туристы застряли в Таиланде: на Самуи уже больше недели идут ливни
21:58, 07.01.2017
В Асбесте при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели руководитель ансамбля танца и ее муж
21:36, 07.01.2017
На ЕКАД на светофоре груженый бензовоз столкнулся с грузовиком
20:14, 07.01.2017
Катаясь с горки в ледовом городке, мужчина сломал себе ногу
19:15, 07.01.20172

В Екатеринбурге школьник напал с ножом на брата

В Екатеринбурге школьник напал с ножом на брата
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Подросток ранил старшего брата, который сделал ему замечание за плохое поведение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Екатеринбурге 14-летний мальчик ранил ножом своего брата, который сделал ему замечение за плохое поведение, сообщает Znak.com сегодня, 9 января.
 
В Екатеринбурге задержали и поместили в изолятор временного содержания 14-летнего подростка, который в ночь на 8 января напал на своего старшего брата с ножом. По предварительной информации, между подростком и 22-летним молодым человеком произошел конфликт - старший брат по просьбе матери, в одиночку воспитывающей двух сыновей, решил заняться воспитанием младшего.
 
Молодой человек сделал замечание мальчику за плохое поведение и за потерю мобильного телефона, в ответ на это школьник ударил ножом брата. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь. 
  • В областном управлении МВД сообщили, что семья мальчиков неблагополучная: их мать не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а подозреваемый восьмиклассник состоит на учете за совершение общественно опасных деяний.  При этом определить подростка в учреждение закрытого типа нельзя из-за противопоказаний по состоянию здоровья.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 09.01.2017, 19:06
Тэги: Дети, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Скорая помощь Кто заработал Конкурсы Гололед Рейтинг СМИ Интервью Мотоциклы Самолет Минобороны упал в Якутии Сибирская язва Бизнес Ошибки врачей Бэби-боксы Общественный транспорт Знаменитости Скандал с Новиковым Новости России Животные Доска позора Медицина Ту 154 Крушение самолета под Ростовом Дело Пьянкова Фото Мультимедиа Дорожные воины Суд Школа Позитив Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Храм святой Екатерины Пусть говорят Семья Приговор Лошагину ЧМ-2018 Новый год Приостановка полетов в Египет Экономия Туризм Военный репортаж Мужчины Еда Война ритуальных агентств ИГИЛ Искусство История Екатеринбурга Высокие технологии Растения Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Авто Личное Хоккей Политика Рецензия Экономика Женщины Снос монастыря на Качканаре Парковки Криминал Шоу-бизнес Статистика Горящие авто ЗАГС Ловец покемонов ДТП Интернет Горячее Отдых Музыка Волейбол Деньги Мировые новости Расстрел МЧС Кризис и санкции Взрыв Грипп Производство Видео ЖКХ В Екатеринбурге -40 градусов Хэллоуин-2015 Культура Футбол Развлечения Пожар Голодовка в колонии Отключение света Уралмаш, Эльмаш Афиша Студенты Розыск Отношения Психология Путин Дороги Происшествия Самолет Скандалы Убийство в Рахмангулово Спорт Обрушение крыши на Калинина В Египте разбился самолет с российскими туристами Мистика Биатлон Новости Репортаж Погода Транспорт Корь История успеха Катастрофа Баскетбол Эксклюзив Новости дня Смерть Красота Расписание Коллекторы Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Здоровье Мода Необычное Выставки Дети Ельцин-центр Секс Опрос Расстрел на Депутатской Строительство Дом-2 Религия Тест Образование Грипп в Екатеринбурге Недвижимость Лайфхак Жизнь в городе Взятки ВУЗ ГИБДД Слухи

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru