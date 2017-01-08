В Екатеринбурге школьник напал с ножом на брата

Подросток ранил старшего брата, который сделал ему замечание за плохое поведение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В Екатеринбурге 14-летний мальчик ранил ножом своего брата, который сделал ему замечение за плохое поведение, сообщает Znak.com сегодня, 9 января.
В Екатеринбурге задержали и поместили в изолятор временного содержания 14-летнего подростка, который в ночь на 8 января напал на своего старшего брата с ножом. По предварительной информации, между подростком и 22-летним молодым человеком произошел конфликт - старший брат по просьбе матери, в одиночку воспитывающей двух сыновей, решил заняться воспитанием младшего.
Молодой человек сделал замечание мальчику за плохое поведение и за потерю мобильного телефона, в ответ на это школьник ударил ножом брата. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь.
- В областном управлении МВД сообщили, что семья мальчиков неблагополучная: их мать не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а подозреваемый восьмиклассник состоит на учете за совершение общественно опасных деяний. При этом определить подростка в учреждение закрытого типа нельзя из-за противопоказаний по состоянию здоровья.
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