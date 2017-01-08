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В Каменске-Уральском мама нашла в новогоднем подарке опасный леденец с металлической стружкой

В Каменске-Уральском мама нашла в новогоднем подарке опасный леденец с металлической стружкой
16+
Фото: ku66.ru
Конфеты подарили жительнице на предприятии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Жительница Каменска-Уральского после Нового года в детском сладком подарке нашла чупа-чупс с металлической стружкой, написал портал ku66.ru 4 января.
 

— В новогоднем подарке, который нам выдали на предприятии от профсоюза, внезапно попался чупа-чупс с железной стружкой. Леденец я открывала сама своему двухлетнему ребенку. Хорошо, что вовремя заметила, сразу все собрала и убрала подальше, — рассказала женщина, приложив фотографии к письму.

 
Как рассказала жительница Каменска, подарок был вскрыт 2 января, там были разные конфеты. Другие сладости, кроме чупа-чупса, были нормальными.

— Хотелось бы насторожить родителей, которые покупают своим детям сладости, и конкретно чупа-чупсы «Смешарики», — отметила женщина.

  • Ситуацию обсудили на екатеринбургском городском форуме «Ю-мама», мамы посчитали, что на конфету просто прилип кусок фольги от фантика и ничего страшного не случилось. 

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Марина Подкорытова, 09.01.2017, 11:45
Тэги: Дети, Еда
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