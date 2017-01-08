В Москве во время аномальных холодов насмерть замерзла екатеринбурженка

Женщина не смогла найти жилье и ей пришлось жить на улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Москве, на Ярославском шоссе, нашли тело замерзшей екатеринбурженки, передает сегодня, 9 января, РЕН ТВ.

На северо-востоке столицы было обнаружена мертвая женщина, замерзшая во время аномальных холодов. Оказалось, что погибшая – уроженка Екатеринбурга.

Как сообщил РЕН ТВ источник в правоохранительных органах, 34-летняя екатеринбурженка приехала в Москву, но не смогла найти жилье и ей пришлось жить на улице. Ее тело нашли недалеко от коллектора теплотрассы. По предварительным данным, она погибла из-за обморожения.

Сотрудники Следственного комитета ведут проверку.

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