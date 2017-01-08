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В Москве во время аномальных холодов насмерть замерзла екатеринбурженка

В Москве во время аномальных холодов насмерть замерзла екатеринбурженка
16+
Фото: сайт МЧС
Женщина не смогла найти жилье и ей пришлось жить на улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В Москве, на Ярославском шоссе, нашли тело замерзшей екатеринбурженки, передает сегодня, 9 января, РЕН ТВ.

На северо-востоке столицы было обнаружена мертвая женщина, замерзшая во время аномальных холодов. Оказалось, что погибшая – уроженка Екатеринбурга.

Как сообщил РЕН ТВ  источник в правоохранительных органах, 34-летняя екатеринбурженка приехала в Москву, но не смогла найти жилье и ей пришлось жить на улице. Ее тело нашли недалеко от коллектора теплотрассы. По предварительным данным, она погибла из-за обморожения.

Сотрудники Следственного комитета ведут проверку.

  • В минувшие выходные в Москве температура воздуха опустилась до минус 35 градусов. Гидрометцентр России из-за экстремально низкой температуры объявил «оранжевый» уровень опасности.
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Лилиана Голава, 09.01.2017, 18:05
Тэги: Происшествия, Смерть, Женщины
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