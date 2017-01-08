В Перми поженились Дед Мороз и Снегурочка из Екатеринбурга

Молодожены пришли во дворец бракосочетаний 31 декабря в костюмах сказочных персонажей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

Необычная свадьба прошла в Перми накануне Нового года, пишет «КП-Пермь» сегодня, 9 января. Дед Мороз решил взять в жены свою внучку Снегурочку.

А регистрировала брак тоже Снегурочка

О том, что Дедушка Мороз годится Снегурочке даже не в отцы, а в деды, веселые новобрачные Татьяна и Вадим решили не обращать внимания. Просто взяли напрокат новогодние костюмы и пришли в загс 31 декабря. А регистрировала их брак еще одна Снегурочка - сотрудница загса. Союз влюбленных сердец зарегистрировали по всем законам Российской Федерации.

Сначала дочка, потом свадьба

Как пишет издание, Татьяна приехала в Пермь из Екатеринбурга лет 10 назад, устроилась продавцом-консультантом в мебельный магазин. Познакомилась с экспедитором Вадимом. Молодожены утверждают, что это была любовь с первого взгляда.

Ухаживая за Татьяной, Вадим не только ей цветы и подарки дарил, но и открывал для жительницы Екатеринбурга город Пермь. Не обошлось и без экзотических путешествий в теплые страны.

Фото из семейного архива героев материала.

Три года назад у пары родилась дочка Виктория.

А в прошлом году глава семьи решил, что пришла пора узаконить отношения. Что и было сделано. Пришли вдвоем, без друзей и знакомых.

А под бой курантов муж и жена загадали, чтобы у них родился сын. И даже имя ему придумали - Богдан.

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге родились 350 малышей.

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