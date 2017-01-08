В Свердловской области скорая не приехала к умирающему молодому человеку

Мужчине требовалась срочная операция.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В Ирбите машина скорой помощи так и не приехала к 24-летнему молодому человеку, который в результате едва не погиб, сообщает Ura.ru сегодня, 9 января.
24-летний мужчина обратился в скорую из-за болей в груди
По словам супруги молодого человека Ольги, он позвонил в «Скорую помощь» около половины первого ночи и пожаловался на сильные боли в груди и онемение правой руки. Врач, который разговаривал с мужчиной по телефону, дистанционно поставил диагноз «межреберная невралгия» и посоветовал выпить обезболивающее и лечь спать.
Дежурный врач дистанционно поставила диагноз больному
При этом медик не спросила адрес больного, который так и не дождался помощи врачей. Ночью супруги приняли решение приехать в больницу самостоятельно, так как боли не прекращались. В приемном отделении мужчине поставили диагноз «пневматоракс» и отправили на срочную операцию. При этом медики сообщили Ольге, что ее супруг мог погибнуть. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
- В «Скорой помощи», куда обратился молодой человек, подтвердили, что в указанное время к ним обращался мужчина. По словам старшего фельдшера Елены Вольхиной, дежурный врач оказала первую помощь мужчине дистанционно и отправила бы бригаду скорой помощи, однако больной повесил трубку во время разговора.
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