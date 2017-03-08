Наверх
Дело свердловчанки, отравившей крысиным ядом своих детей, передано в суд
18:01, сегодня
Актрисе екатеринбургского театра «Театрон» задолжали по зарплате 160 тысяч рублей
17:40, сегодня
В Екатеринбурге в гимназии № 155 директора накажут за поборы с родителей
17:28, сегодня1
На Свердловскую область опустится смог
17:12, сегодня
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
Две школы в Екатеринбурге закрывают на ремонт
15:40, сегодня
Сообщи, где торгуют смертью: свердловская полиция начала масштабную акцию против наркобизнеса
15:28, сегодня
В Екатеринбурге задержали лже-сотрудника ФСБ, который предлагал людям решить проблемы за деньги
15:17, сегодня
Похудеть в Екатеринбурге легко: готовимся к пляжному сезону
За год животные искусали более 11 тысяч свердловчан
15:00, сегодня
В Екатеринбурге 39 школ полностью закрыли набор будущих первоклассников
15:00, сегодня
После гибели 18 кошек и собак на «черной» передержке в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:00, сегодня1
Как купить мебель в Екатеринбурге дешево? Пять лайфхаков
Жалобу в Верховный суд подаст вожатый, осужденный за участие в видео, репост которого сделала Евгения Чудновец
14:25, сегодня
В Свердловской области прожиточный минимум увеличат на пять рублей
14:17, сегодня
В Горздраве рассказали о пострадавшем в детсаду пятилетнем мальчике, которому палец прищемило дверью
14:15, сегодня
Рейс из Таджикистана в Екатеринбург задерживается на 15 часов
13:59, сегодня
Екатеринбурженка фасовала наркотики, чтобы уехать работать моделью в Париж
13:32, сегодня1
В Свердловской области полицейский спас пять человек из горящего дома
13:10, сегодня1
Евгения Чудновец – о компенсации, которую хочет получить: «Надо такую сумму, чтоб у меня с сыном была квартира в Москве»
13:10, сегодня6
В российских магазинах могут снизиться цены на продукты
12:38, сегодня1
Студентка УрФУ претендует на роль невесты «интерна» в шоу «Холостяк»
12:20, сегодня1
Катастрофа может наступить через 50 лет: екатеринбургские ученые рассказали, как повлияет на Урал глобальное потепление
12:00, сегодня
В России могут отменить пенсии: людям предложили откладывать на старость самостоятельно
11:54, сегодня3
В Екатеринбурге цены на интернет поднимутся в два раза из-за противостояния УК и провайдеров
11:38, сегодня2
Вне закона: прокуратура накажет цирк Екатеринбурга за организацию платной парковки
11:20, сегодня
«Если ты не двигаешься — твои цепи не звенят»: в Екатеринбурге 8 марта феминистки провели митинг около памятника Ленину
10:30, сегодня1
Три убийства за 300 тысяч рублей: в Екатеринбурге свидетели делятся подробностями по делу «банды Тропиканки»
10:28, сегодня2
«Первый канал» уволил одного из ведущих сотрудников за скандалы в «Минуте славы»
09:23, сегодня
В Екатеринбурге на рынке работает «Лавка добра», где нуждающимся бесплатно раздают вещи
09:07, сегодня
Отпущенная из колонии в Нижнем Тагиле Евгения Чудновец решила стать правозащитницей
08:45, сегодня
В Екатеринбурге из-за газового оборудования вспыхнул пассажирский автобус
08:26, сегодня
Как вывезти ребенка за границу без проблем: погранслужба дает разъяснения
08:21, сегодня3
Самые видные женщины Екатеринбурга: чем они знамениты
21:57, 08.03.20173
Уральский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Норвегии
21:15, 08.03.20171
Уральские мужчины хотят зарплату на 15-20 тысяч больше, чем у женщин
19:11, 08.03.20174
«Выгнать из жюри шоу «Минута славы» Ренату Литвинову»: появилась петиция в защиту девочки из Нижнего Тагила
17:56, 08.03.20173
В Ирбите экс-начальнице «Почты России» дали срок
17:15, 08.03.20173
«По матушке надо звать, а не посылать»: отчество по матери есть у жителя Екатеринбурга
16:30, 08.03.20176
Два знаменитых американских боксера выступят в Екатеринбурге в один вечер
16:00, 08.03.2017
«Пришли те, кто совесть не продал»: в Екатеринбурге состоялись «поминки по Пассажу»
15:30, 08.03.20174
Губернатор Евгений Куйвашев снялся в лирическом ролике, посвященном 8 Марта
14:14, 08.03.20176
В Екатеринбурге появилась Нескучная улица
14:00, 08.03.20173
Просто решил прогулять школу: полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка
13:30, 08.03.20174
Первый тренер Сергея Устюгова объяснил, почему уральский лыжник пропустит финал Кубка мира
12:30, 08.03.2017
В Асбесте сотрудник ГИБДД сбил двух пешеходов
11:55, 08.03.2017
«Не продавайся за цветы, 8 Марта - день борьбы»: в полдень в центре Екатеринбурга пройдет митинг феминисток
11:11, 08.03.20172
Главный редактор «Нашей Газеты» поздравляет лучших в мире женщин с 8 Марта
10:05, 08.03.20173
Тест «Насколько вы умны и красивы», посвященный 8 Марта
10:00, 08.03.20174
Парикмахер, учитель, домозяин и мастер по маникюру: мужчины, которые в Екатеринбурге работают в «женских профессиях»
20:30, 07.03.2017
Проблема не в деньгах: почему финны не могут воплотить свои технологии при строительстве домов в Екатеринбурге
20:26, 07.03.2017
«Мальчику дверью оторвало пальчик»: в детсаду Екатеринбурга ребенок получил травму
20:10, 07.03.2017
Денег нет, ждем помощи из федерального бюджета: на создание центра «Эрмитаж–Урал» потребуется 300 миллионов
19:48, 07.03.20174
В Ирбите разбили машину директора музея изобразительных искусств
19:30, 07.03.20173

Актрисе екатеринбургского театра «Театрон» задолжали по зарплате 160 тысяч рублей

Актрисе екатеринбургского театра «Театрон» задолжали по зарплате 160 тысяч рублей
16+
Фото: официальный сайт театра "Театрон"
Молодая артистка обратилась в правоохранительные органы, хотя в руководстве театра уверяют, что вопрос уже урегулирован.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

После того, как на протяжении нескольких месяцев ей выплачивали только часть зарплаты, актриса екатеринбургского театра «Театрон» написала заявление в правоохранительные органы. Проверку по ее обращению начали в следственном отделе по Кировскому району.

– По предварительным данным, общая сумма задолженности по заработной плате составила около 160 тысяч рублей, – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. 

При этом следователи уже выяснили, что у руководителя театра не было возможности выплачивать актрисе зарплату в полном объеме. Но вот причины этого силовикам пока неизвестны. Как раз это им и предстоит выяснить в ходе проверки.  А также следователи примут меры, чтобы было восстановлено конституционное право артистки на вознаграждение за труд.

Однако в руководстве театра заявили, что ситуация уже решена.

– Этот вопрос нами уже урегулирован, – ответил корреспонденту НАШЕЙ заместитель директора театра Сергей Жариков. – И сумма там гораздо меньше, а не 160 тысяч. Я даже не знаю, откуда эта сумма взялась. Но эти деньги ей будут выплачены. Однако не все сразу, а частями. Сейчас мы как раз ведем переговоры с артисткой по этому поводу.

Замдиректора «Театрона» объяснил сложившуюся ситуацию финансовыми проблемами театра в связи с непростой экономической ситуацией в стране. Но в то же время он добавил, что по мере поступления финансов руководство малого драматического старается выплачивать зарплату всем своим сотрудникам.

При этом Сергей Жариков уточнил, что обратившаяся к силовикам актриса проработала у них всего два года. Причем, работала она по совместительству и только на выездах. Главных ролей у нее в театре не было. А недавно ее и вовсе уволили.

– Почему она решила обратиться в силовые структуры, я не знаю, – ответил Жариков. – У нее, конечно, были напряженные отношения с руководителем театра из-за того, что где-то она опоздала, где-то не пришла на работу. Соответственно, на этой почве она и была уволена.

Воможно, это и стало основной причиной обращения женщины в правоохранительные органы.

Ответ на вопрос «Почему не удалось решить ситуацию мирно?» корреспондент НАШЕЙ попытался узнать у самой актрисы. Однако молодая артистка не стала этого объяснять.

– Я вообще не хочу комментировать эту ситуацию. Если бы можно было решить вопрос мирно, он был бы решен, – ответила она.

  • Напоследок актриса добавила, что будет очень рада, если вопрос действительно будет урегулирован.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 09.03.2017, 17:40
Тэги: Деньги, Культура, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Голодовка в колонии Крушение самолета под Ростовом Новости дня Грипп Мужчины Дороги Шоу-бизнес Конкурсы Приговор Лошагину МЧС Происшествия Расписание Доска позора Самолет Секс Военный репортаж Волейбол В Екатеринбурге -40 градусов Отключение света Уралмаш, Эльмаш ЧМ-2018 Дети Животные ЖКХ Криминал Красота Опрос Взятки Интернет Ловец покемонов Взрыв Хэллоуин-2015 Религия Культура Слухи Высокие технологии Суд Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Кризис и санкции ГИБДД Отдых Женщины Футбол ДТП Скандал с Новиковым Скорая помощь ИГИЛ Горящие авто Кто заработал Здоровье Рейтинг Дом-2 Самолет Минобороны упал в Якутии Ту 154 Расстрел Пожар Рецензия Искусство Афиша Выставки ВУЗ Розыск Фото Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Транспортная реформа Новости Авто Образование Ельцин-центр Мировые новости Катастрофа Горячее Расстрел на Депутатской Знаменитости Недвижимость Интервью Медицина Убийство в Рахмангулово Лайфхак Позитив Туризм Приостановка полетов в Египет Производство Мотоциклы ЗАГС СМИ Репортаж Жизнь в городе Снос монастыря на Качканаре Тест Еда Ошибки врачей Храм святой Екатерины Новости России Дорожные воины Политика Мода Мультимедиа Путин Отношения Растения История Екатеринбурга Хоккей Парковки Студенты Семья Школа Пусть говорят Война ритуальных агентств Гололед Погода Мистика Психология Скандалы Коллекторы Транспорт Сибирская язва Экономия Новый год Бизнес Экономика Личное История успеха Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? В Египте разбился самолет с российскими туристами Видео Смерть Баскетбол Корь Развлечения Грипп в Екатеринбурге Общественный транспорт Статистика Деньги Бэби-боксы Эксклюзив Строительство Дело Пьянкова Спорт Биатлон Музыка Обрушение крыши на Калинина Необычное

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru