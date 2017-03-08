Актрисе екатеринбургского театра «Театрон» задолжали по зарплате 160 тысяч рублей

Молодая артистка обратилась в правоохранительные органы, хотя в руководстве театра уверяют, что вопрос уже урегулирован.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

После того, как на протяжении нескольких месяцев ей выплачивали только часть зарплаты, актриса екатеринбургского театра «Театрон» написала заявление в правоохранительные органы. Проверку по ее обращению начали в следственном отделе по Кировскому району.

– По предварительным данным, общая сумма задолженности по заработной плате составила около 160 тысяч рублей, – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

При этом следователи уже выяснили, что у руководителя театра не было возможности выплачивать актрисе зарплату в полном объеме. Но вот причины этого силовикам пока неизвестны. Как раз это им и предстоит выяснить в ходе проверки. А также следователи примут меры, чтобы было восстановлено конституционное право артистки на вознаграждение за труд.

Однако в руководстве театра заявили, что ситуация уже решена.

– Этот вопрос нами уже урегулирован, – ответил корреспонденту НАШЕЙ заместитель директора театра Сергей Жариков. – И сумма там гораздо меньше, а не 160 тысяч. Я даже не знаю, откуда эта сумма взялась. Но эти деньги ей будут выплачены. Однако не все сразу, а частями. Сейчас мы как раз ведем переговоры с артисткой по этому поводу.

Замдиректора «Театрона» объяснил сложившуюся ситуацию финансовыми проблемами театра в связи с непростой экономической ситуацией в стране. Но в то же время он добавил, что по мере поступления финансов руководство малого драматического старается выплачивать зарплату всем своим сотрудникам.



При этом Сергей Жариков уточнил, что обратившаяся к силовикам актриса проработала у них всего два года. Причем, работала она по совместительству и только на выездах. Главных ролей у нее в театре не было. А недавно ее и вовсе уволили.

– Почему она решила обратиться в силовые структуры, я не знаю, – ответил Жариков. – У нее, конечно, были напряженные отношения с руководителем театра из-за того, что где-то она опоздала, где-то не пришла на работу. Соответственно, на этой почве она и была уволена.

Воможно, это и стало основной причиной обращения женщины в правоохранительные органы.

Ответ на вопрос «Почему не удалось решить ситуацию мирно?» корреспондент НАШЕЙ попытался узнать у самой актрисы. Однако молодая артистка не стала этого объяснять.

– Я вообще не хочу комментировать эту ситуацию. Если бы можно было решить вопрос мирно, он был бы решен, – ответила она.