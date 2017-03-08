Две школы в Екатеринбурге закрывают на ремонт

К 2025 году в стране не должно остаться ветхих школ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сегодня, 9 марта, рассказала, какие школы города в 2017 году закроют на ремонт, а какие напротив откроют после реконструкции.

Так, в микрорайоне Академический у школы №23 сдадут вторую очередь. Первую очередь сдали в 2016 году. В ЖК «Мичуринский» откроют центр образования, где в одном здании разместили школу и детский сад. В поселке Рудном откроют школу после реконструкции. Также после ремонта откроют школу №39 в Екатеринбурге, которую также закрывали на реконструкцию.

На ремонт в этом году планируют закрыть школы № 1 (находится на Верх-Исетском бульваре) и №80 (на улице Калинина).