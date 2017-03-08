Катастрофа может наступить через 50 лет: екатеринбургские ученые рассказали, как повлияет на Урал глобальное потепление

Крупное исследование наших ученых запланировано на период с 2011 по 2021 годы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Ученые УрФУ, которые сейчас работают над масштабным проектом, в рамках которого изучают глобальное потепление на Земле, сегодня, 9 марта, дали предварительную оценку этого природного явления. Также ученые предостерегли, что через 50 лет на Земле, возможно, случится настоящая природная катастрофа.

По их словам, точные данные о последствиях глобального потепления и методах влияния над ними, они смогут предоставить только после 2021 года, когда закончат проект. Известно, что в большей степени это повлияет на арктические регионы, покрытые льдами.

Урал тоже не останется в стороне от глобального потепления. Для нас в большей степени это отразится на осадках.

- Изменения происходят по всей Земле. Их обратная сторона – это аномальные осадки. Их количество и частота будут расти со временем. На Урале, где нет вечной мерзлоты, последствиями глобального потепления станут именно аномальные осадки. Могу сказать, что будет теплее, - рассказал профессор УрФУ Вячеслав Захаров.

Масштабных инструментов воздействия на климатические изменения ученые пока не нашли, однако они советуют постараться каждому из нас выбрасывать как можно меньше углекислого газа в атмосферу. Для этого следует не злоупотреблять с частотой поездок на личном автомобиле.

- Одновременное прекращение езды на автомобилях не поможет. Но чем меньше мы выбрасываем газа в атмосферу, чем больше увеличиваем время на размышления, что делать дальше, - отметил ведущий научный сотрудник УрФУ Константин Грибанов.