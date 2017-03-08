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Отпущенная из колонии в Нижнем Тагиле Евгения Чудновец решила стать правозащитницей

Отпущенная из колонии в Нижнем Тагиле Евгения Чудновец решила стать правозащитницей
16+
Фото: личная страница Евгении Чудновец ВКонтакте
Женщину освободили 6 марта после 4 месяцев заключения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Воспитательница Евгения Чудновец, которая была осуждена за репост в соцсети, решила заниматься правами заключенных, сообщило «Эхо Москвы». 
 
После своего освобождения женщина рассказала, что не может больше оставаться равнодушной к этой теме. 
  • Воспитательницу детского сада освободили накануне 8 марта, 6 числа. Чудновец находилась за решеткой почти четыре месяца — всего ей суд назначил пять.
  • В колонию женщина попала после того, как разместила на своей страничке в соцсетях видеоролик, на кадрах которого работники детского лагеря издеваются над обнаженным мальчиком. 
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Марина Подкорытова, 09.03.2017, 08:45
Тэги: Женщины, Жизнь в городе
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