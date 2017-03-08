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Евгения Чудновец – о компенсации, которую хочет получить: «Надо такую сумму, чтоб у меня с сыном была квартира в Москве»

Евгения Чудновец – о компенсации, которую хочет получить: «Надо такую сумму, чтоб у меня с сыном была квартира в Москве»
16+
Фото: личная страница Андрея Мясникова / Facebook.com
Свою пресс-конференцию воспитательница из Екатеринбурга тоже собирается провести в столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Екатеринбургскую воспитательницу Евгению Чудновец, осужденную на 6 месяцев за репост видео в соцсети, выпустили на свободу накануне 8 марта. Как написал в соцсети гражданский муж женщины Андрей Мясников, это стало настоящим подарком от судей. Ведь Евгения наконец-то встретилась со своим сыном, которого не видела все это время. Втроем они сняли номер в хорошем отеле, где провели весь праздничный день. А сегодняшним утром Евгения и Андрей ответили на вопросы корреспондента НАШЕЙ.

– Евгения, как вы себя чувствуете? И чего вам первым делом хотелось после освобождения?

– Такое состояние... Боюсь очень многих вещей. Например, даже выйти из номера в отеле. Морально очень тяжело, – тихо начала женщина. – Первым делом я просто хотела смыть с себя этот ужасный запах. Но он все еще сидит во мне… Наслаждаюсь какими-то простыми вещами: общением с сыном, белыми мягкими простынями, горячей водой в душе. Вот такими маленькими радостями жизни.

В этот момент слышно, как мальчик зовет маму. И Евгении приходится передать трубку Андрею.

Фото: личная страница Евгении Чудновец / vk.com

– В день освобождения Евгении вы сказали журналистам, что сделаете ей предложение. Это уже случилось?

– Мне это вообще как бы не хотелось сейчас озвучивать, – ответил гражданский муж Чудновец. – Мне был задан провокационный вопрос. Конечно же, я предложение буду делать. Надо воспользоваться моментом. Но то, как сейчас задают вопросы об этом, немножко неприятно.

– Пишут, что вы поедете на шоу «Пусть говорят». Это действительно так?

– Я даже не знаю, откуда это взялось. Нам поступило много предложений. Не только от «Пусть говорят». Но мы еще не согласились, а просто сказали, что подумаем. Но пока мы просто проводим время вместе, отдыхая и пытаясь хотя бы немножко забыть то, что было.

– Будете ли требовать компенсации морального вреда?

– Безусловно, мы будем бороться дальше. И добьемся реабилитации и компенсации. Уже связывались с адвокатами. И сейчас это все подготавливается, юристы составляют жалобу. В скором времени иск будет подан. Лично я зла какого-то не держу. Но просто хотелось бы, чтобы это, может быть, было как-то показательно для других. Чтобы такие дела больше не заводились и такие приговоры не выносились.

Фото: личная страница Евгении Чудновец / vk.com

– А к кому все-таки будете подавать иски?

Трубку снова берёт Евгения чудновец.

– Я недовольна действиями как следствия, так и прокуратуры на первой стадии рассмотрения этого всего. И, естественно, действиями судей, как Катайского районного суда, так и Курганского. Но как выразить это недовольство, как сказать этим людям на местах, чтобы они больше так не делали? Рублем их наказывать или еще как-то? Я не знаю. И пока просто нет желания тратить энергию на это русло. Мне надо восстановиться и собраться с мыслями, что у меня пока плохо получается. Столько всего на меня влияет. Я просто не справляюсь. Но сейчас для меня первая задача – это мой проект, который должен принести больше пользы, чем наказание всех этих людей.

– То есть все–таки возможно, что вы будете подавать иски к суду, прокуратуре и следствию?

– Да, и я бы еще хотела, чтобы они все-таки публично объяснили, как так получилось, и извинились.

– С конкретной суммой, которую будете требовать в качестве компенсации, я так понимаю, вы еще не определились. Но какая сумма лично вас удовлетворила бы в данном случае?

– Деньги – это все равно лишь инструмент для удовлетворения своих потребностей. У меня сейчас первая потребность – это восстановление здоровья. Потому что потрачено его очень много. Я прямо чувствую, что у меня сил не хватает. И еще мне нужно жилье. Потому что хочу жить в Москве, чтобы быть ближе к общественникам. Мне кажется, надо такую сумму, чтобы у меня с сыном была квартира в Москве. Хотя бы вот так.

– Ну и расскажите подробнее о  том, чем хотите заняться. Что это за проект? В одном из интервью, вы уже говорили, что  хотите перестроить судебную систему. Но каким образом?

– В моем проекте есть несколько таких областей, которые будут затрагивать всю систему от начала до конца. То есть и судебную, и исполнительную, и, конечно же, общественную сторону. В процессе запланированной пресс-конференции, я думаю, мне нужно будет пообщаться с общественниками и журналистами о том, как они на все это смотрят. Чтобы прийти уже к какой-то окончательной точке. Мы сейчас это обсуждаем с Андреем. И мысли на этот счет у нас сходятся. И это просто замечательно.

– Ваш проект будет касаться защите несправедливо осужденных?

– Нет, мне больше хотелось бы, чтобы вообще  не было таких инцидентов, когда невиновные люди попадают в колонии. Поэтому, наверное, в первую очередь, речь идет о профилактике на стадии следствия. Чтобы подобные дела прекращались уже на этой стадии, если есть такая возможность. Потому что после суда уже не выбраться, – со вздохом отвечает Евгения и снова отвлекается ребенка, а разговор продолжает ее гражданский муж.

Фото: личная страница Андрея Мясникова / Facebook.com

– Евгения уже рассказала, как прошли эти месяцы в колонии? Что было самым страшным и тяжелым для нее?

– Самыми тяжелыми для нее были последние три недели, которые она провела в одиночке, то есть в безопасном месте. Ну и карцер, конечно же. Говорит, что даже в СИЗО было сложнее, чем в самой ИК, когда она уже там работала. Но, повторюсь, самыми сложными были последние три недели, что сказалось сейчас на ее состоянии при выходе. Потому что провести столько времени в одиночестве  и сразу выйти в общественность… Поэтому ей, конечно, сейчас нужно отдохнуть, чтобы немного прийти в себя. 

– Некоторые СМИ написали о том, что теперь Евгения боится даже ставить лайки в соцсетях  Действительно ли появилась такая боязнь?

– Да она до сих пор не выходила на свои страницы ни «ВКонтакте», ни в Facebook. Даже телефона у нее сейчас нет. Все общение пока только через меня. Конечно, отвыкла, не готова, и боязнь такая есть.

– Пресс–конференция, о которой вы написали в соцсети, пройдет в Екатеринбурге или все-таки в столице?

– Она стопроцентно будет в столице. Сейчас это обсуждается, согласовывается и, если все хорошо, то буквально уже сегодня ближе к вечеру или завтра станет известна дата проведения.

По словам Андрея Мясникова, предположительно, пресс-конференция с Евгенией Чудновец состоится уже в начале  следующей недели.

  • Напомним, 6 марта президиум Курганского областного суда отменил решение Катайского районного суда, который в ноябре прошлого года признал женщину виновной в распространении порнографических материалов.
  • Дело в отношении Чудновец было прекращено из-за отсутствия состава преступления.
  • Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост видеоролика, который Чудновец сделала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На видео, снятом в детском лагере, запечатлен маленький мальчик с приспущенными штанишками. Сама Евгения заявляла, что распространила видео, чтобы привлечь внимание общественности к нарушению прав ребенка.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 09.03.2017, 13:10
Тэги: Суд, Скандалы, Женщины
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