Жалобу в Верховный суд подаст вожатый, осужденный за участие в видео, репост которого сделала Евгения Чудновец

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Осужденный за видео из детского лагеря вожатый Данил Безбородов подаст кассационную жалобу в коллегию по уголовным делам Верховного суда, написал 9 марта РБК.

Мужчины стал фигурантом дела воспитательницы Евгении Чудновец, которая выложила у себя на стене в соцсети видео, где вожатые издевались над обнаженным мальчиком. Мужчину приговорили к 3 годам колонии.

Как следует из документа, копия которого есть в распоряжении РБК, Безбородов просит отменить приговор в отношении него и прекратить уголовное преследование, поскольку суды первой и апелляционной инстанции допустили существенные нарушения закона, исказившие «саму суть правосудия».