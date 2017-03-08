Жалобу в Верховный суд подаст вожатый, осужденный за участие в видео, репост которого сделала Евгения Чудновец

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Осужденный за видео из детского лагеря вожатый Данил Безбородов подаст кассационную жалобу в коллегию по уголовным делам Верховного суда, написал 9 марта РБК.
Мужчины стал фигурантом дела воспитательницы Евгении Чудновец, которая выложила у себя на стене в соцсети видео, где вожатые издевались над обнаженным мальчиком. Мужчину приговорили к 3 годам колонии.
Как следует из документа, копия которого есть в распоряжении РБК, Безбородов просит отменить приговор в отношении него и прекратить уголовное преследование, поскольку суды первой и апелляционной инстанции допустили существенные нарушения закона, исказившие «саму суть правосудия».
- Безбородов был осужден в июне 2016 года Катайским районным судом на три года лишения свободы по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В сентябре Курганский областной суд заменил Безбородову воспитательную колонию колонией общего режима.
- Также 6 лет колонии получила вторая участница видео, воспитательница Татьяна Куршева. Ей еще приписали статьи «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- А за репост видеозаписи, где воспитатели издеваются над мальчиком, была осуждена воспитательница детского сада Евгения Чудновец из Екатеринбурга, ей назначили 5 месяцев колонии.
- После 4 месяцев и вмешательства Верховного суда и Генпрокуратуры Чудновец вышла на свободу 6 марта.