Мерзнуть на остановках не придется: март в Екатеринбурге ожидается теплее нормы на 4 градуса

А похолодания будут сменяться резкими оттепелями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Март на Урале будет теплым, считают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Возможны кратковременные похолодания

По предварительным данным, в марте, как всегда, будут чередоваться оттепель и похолодание. Дожди, мокрый снег не будут особо досаждать горожанам. Хотя на территории области в этом году ждут обильных паводков - из-за снежной зимы.

Оттепель придет в конце недели

Текущая (во всех смыслах) неделя в Екатеринбурге выдалась теплой относительно климатической температурной нормы. Превышение температурных показателей ожидается примерно на 4 градуса. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, в конце недели ожидается оттепель. На следующей неделе вечерами и ночами возможны заморозки до минус 10 градусов, но мерзнуть на остановках горожанам все-таки не придется - ведь по ночам трамваи не ходят, и каждый екатеринбуржец знает, что уехать куда-либо после 20-21 часов вечера довольно проблематично.

Напомним, днем в Екатеринбурге в марте средняя температура воздуха составляет -1 °C, а вечером -2 °C. Данные получены согласно нашему архиву погоды в Екатеринбурге.

Климат Екатеринбурга - умеренно континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура - плюс 3.5 градуса.

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