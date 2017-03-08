Студентка УрФУ претендует на роль невесты «интерна» в шоу «Холостяк»

Девушка красивая, но с одним недостатком: она слегка заикается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Модель из Екатеринбурга, 23-летняя студентка УрФУ Дарья Клюкина приняла участие в шоу «Холостяк» на ТНТ, новый сезон которого стартует 11 марта, сообщили на телеканале.

Как рассказала в своем профайле сама Даша, она учится на 5 курсе в УрФУ, работает моделью и имеет один недостаток — девушка слегка заикается.

— Когда я была маленькой — меня напугала собака, это наложило отпечаток на мою речь, я даже боялась, что меня в шоу не возьмут. Я мечтаю, чтобы у меня в семье было двое детей и две собаки, хочу простого счастья рядом с любимым мужчиной, — рассказала Даша.

Как ее описали организаторы, девушка очень открытая и наивная. Как ее описали организаторы, девушка очень открытая и наивная.

Родилась и выросла Даша в Карпинске, потом приехала в Екатеринбург. Сейчас она живет в Сочи и работает моделью. Она также закончила музыкальную школу, любит петь, заниматься спортом и пить кофе.

Даша кастинг на участие в проекте проходила в Екатеринбурге, была выбрана среди 62 претенденток. Она стала третьей девушкой из Екатеринбурга, которая попадает на это романтичное шоу, но пока никто из екатеринбурженок до финала не доходил.

Дарья стала в числе 25 участниц поборется за руку, сердце и любовь Ильи Глинникова, который играл роль Глеба Романенко в сериале «Интерны».