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Студентка УрФУ претендует на роль невесты «интерна» в шоу «Холостяк»

Студентка УрФУ претендует на роль невесты «интерна» в шоу «Холостяк»
16+
Фото: личная страница Клюкиной в соцсетях
Девушка красивая, но с одним недостатком: она слегка заикается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Модель из Екатеринбурга, 23-летняя студентка УрФУ Дарья Клюкина приняла участие в шоу «Холостяк» на ТНТ, новый сезон которого стартует 11 марта, сообщили на телеканале.
 
Как рассказала в своем профайле сама Даша, она учится на 5 курсе в УрФУ, работает моделью и имеет один недостаток — девушка слегка заикается.  
 
Дарья Клюкина, шоу Холостяк, Екатеринбург

— Когда я была маленькой — меня напугала собака, это наложило отпечаток на мою речь, я даже боялась, что меня в шоу не возьмут. Я мечтаю, чтобы у меня в семье было двое детей и две собаки, хочу простого счастья рядом с любимым мужчиной, — рассказала Даша.

 
Как ее описали организаторы, девушка очень открытая и наивная.
 
Родилась и выросла Даша в Карпинске, потом приехала в Екатеринбург. Сейчас она живет в Сочи и работает моделью. Она также закончила музыкальную школу, любит петь, заниматься спортом и пить кофе. 
 
Дарья Клюкина, шоу Холостяк, Екатеринбург
 
Даша кастинг на участие в проекте проходила в Екатеринбурге, была выбрана среди 62 претенденток. Она стала третьей девушкой из Екатеринбурга, которая попадает на это романтичное шоу, но пока никто из екатеринбурженок до финала не доходил.
 
Дарья Клюкина, шоу Холостяк, Екатеринбург
 
Дарья стала в числе 25 участниц поборется за руку, сердце и любовь Ильи Глинникова, который играл роль Глеба Романенко в сериале «Интерны».
 
Илья Глинников, сериал "Интерны"
  • Конкурсантками станут скандально известная журналистка Леся Рябцева, бывшая девушка героя четвертого сезона шоу Алексея Воробьёва, 26-летняя Татьяна Челышева, а также вице-мисс МЧС, спортсменка, занимающаяся тайским боксом, многодетная мать и другие.
  • Съемки шоу «Холостяк» пройдут в Шри-Ланке, Дубае и Грузии.
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Марина Подкорытова, 09.03.2017, 12:20
Тэги: Знаменитости, Видео, Фото
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