Студентка УрФУ претендует на роль невесты «интерна» в шоу «Холостяк»

Девушка красивая, но с одним недостатком: она слегка заикается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
Модель из Екатеринбурга, 23-летняя студентка УрФУ Дарья Клюкина приняла участие в шоу «Холостяк» на ТНТ, новый сезон которого стартует 11 марта, сообщили на телеканале.
Как рассказала в своем профайле сама Даша, она учится на 5 курсе в УрФУ, работает моделью и имеет один недостаток — девушка слегка заикается.
— Когда я была маленькой — меня напугала собака, это наложило отпечаток на мою речь, я даже боялась, что меня в шоу не возьмут. Я мечтаю, чтобы у меня в семье было двое детей и две собаки, хочу простого счастья рядом с любимым мужчиной, — рассказала Даша.
Родилась и выросла Даша в Карпинске, потом приехала в Екатеринбург. Сейчас она живет в Сочи и работает моделью. Она также закончила музыкальную школу, любит петь, заниматься спортом и пить кофе.
Даша кастинг на участие в проекте проходила в Екатеринбурге, была выбрана среди 62 претенденток. Она стала третьей девушкой из Екатеринбурга, которая попадает на это романтичное шоу, но пока никто из екатеринбурженок до финала не доходил.
Дарья стала в числе 25 участниц поборется за руку, сердце и любовь Ильи Глинникова, который играл роль Глеба Романенко в сериале «Интерны».
- Конкурсантками станут скандально известная журналистка Леся Рябцева, бывшая девушка героя четвертого сезона шоу Алексея Воробьёва, 26-летняя Татьяна Челышева, а также вице-мисс МЧС, спортсменка, занимающаяся тайским боксом, многодетная мать и другие.
- Съемки шоу «Холостяк» пройдут в Шри-Ланке, Дубае и Грузии.