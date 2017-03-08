В Екатеринбурге в гимназии № 155 директора накажут за поборы с родителей

Он собирал по 10-30 тысяч со школьника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

Прокуратура и полиция проводят проверку руководства гимназии №155 на Челюскинцев. Родители нескольких школьников пожаловались, что для поступления в пятый класс директор просил внести взнос от 10 до 30 тысяч рублей с человека, утонили 9 марта в пресс-службе Антикоррупционного комитета по Свердловской области.

С родителей пятиклассников просили деньги

Там отметили, что в Екатеринбурге организована доследственная проверка в отношении должностных лиц гимназии №155 в связи с поступлением в Антикоррупционный комитет жалоб на поборы.

— К нам поступило заявление от екатеринбуржца, в котором сообщалось о том, что руководством и должностными лицами МАОУ СОШ гимназия № 155 могут допускаться нарушения законодательства. Была инициирована проверка поступившей информации, — уточнили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

Чиновники проверили сведения о том, что осенью 2016 года родителям школьников, поступающих в 5 классы, предлагалось внести от 10 до 30 тысяч рублей в качестве добровольных пожертвований. По информации обратившегося гражданина, всего поступивших было более 30 человек.

Также жалоба была и на приобретение школой дорогостоящего интерактивного пола, который не используется в образовательном процессе.

Выяснилось, что взносы не являются добровольными

В ходе предварительной проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района, было установлено, что Положение о Совете родителей от 27.11.2014, выпущенное директоров, противоречит действующему законодательству РФ, поскольку в нем на родителей возложена обязанность по участию в подготовке учреждения к новому учебному году, контроля организации горячего питания и медобслуживания, созданию безопасных условий.

— Изучение договоров пожертвования в ходе проведенной проверки показало, что они составлены с нарушением требований действующего законодательства. В связи с тем, что в договорах сумма пожертвований определяется самой школой, а не родителями учащихся, исключается принцип их добровольности , что, в свою очередь, говорит о возможном понуждении родителей к внесению данных пожертвований, — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки в адрес директора гимназии № 155 прокуратурой внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В Антикоррупционном комитете родителей просят не бояться

В Антикоррупционном комитете по Свердловской области отметили, что это не единственное обращение родителей.

– Мы призываем родителей не бояться отстаивать свои права. Добровольные пожертвования на то и добровольные, что делаются исключительно по доброй воле, без какого-либо принуждения. А позиция руководства школы, ставящего возможность обучения в ней ребенка в прямую зависимость от того, вносят ли его родители деньги на те или иные нужды, является преступной. Любой родитель может обращаться в Антикоррупционный комитет, в том числе анонимно, в случаях, если администрация учебного заведения, где учится его ребенок, занимается фактическим вымогательством так называемых «добровольных пожертвований», – прокомментировал глава Антикоррупционного комитета Леонид Андреев.

Материалы проверки по школе № 155 прокуратуры переданы в ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу. В самой гимназии ситуацию отказались комментировать.