В Екатеринбурге в гимназии № 155 директора накажут за поборы с родителей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
С родителей пятиклассников просили деньги
— К нам поступило заявление от екатеринбуржца, в котором сообщалось о том, что руководством и должностными лицами МАОУ СОШ гимназия № 155 могут допускаться нарушения законодательства. Была инициирована проверка поступившей информации, — уточнили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.
Выяснилось, что взносы не являются добровольными
— Изучение договоров пожертвования в ходе проведенной проверки показало, что они составлены с нарушением требований действующего законодательства. В связи с тем, что в договорах сумма пожертвований определяется самой школой, а не родителями учащихся, исключается принцип их добровольности , что, в свою очередь, говорит о возможном понуждении родителей к внесению данных пожертвований, — уточнили в ведомстве.
В Антикоррупционном комитете родителей просят не бояться
– Мы призываем родителей не бояться отстаивать свои права. Добровольные пожертвования на то и добровольные, что делаются исключительно по доброй воле, без какого-либо принуждения. А позиция руководства школы, ставящего возможность обучения в ней ребенка в прямую зависимость от того, вносят ли его родители деньги на те или иные нужды, является преступной. Любой родитель может обращаться в Антикоррупционный комитет, в том числе анонимно, в случаях, если администрация учебного заведения, где учится его ребенок, занимается фактическим вымогательством так называемых «добровольных пожертвований», – прокомментировал глава Антикоррупционного комитета Леонид Андреев.
- Материалы проверки по школе № 155 прокуратуры переданы в ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу. В самой гимназии ситуацию отказались комментировать.
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