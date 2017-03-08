Вне закона: прокуратура накажет цирк Екатеринбурга за организацию платной парковки

Прокуратура Екатеринбурга занялась цирком Екатеринбурга из-за организации на территории около здания на 8 марта незаконной платной парковки. Как уточнили 9 марта в пресс-службе прокуратуры, часть земельного участка используется ФКП «Росгосцирк» без согласия собственника.

Кроме того, ООО «Седьмое королевство» в нарушение земельного законодательства и при отсутствии разрешительной документации использует часть земельного участка, принадлежащего ФКП «Росгосцирк», на праве бессрочного пользования под размещение аттракционов.

По данным фактам прокуратура района направила в Ленинский районный суд Екатеринбург исковое заявление об обязании ООО «Седьмое королевство» освободить самовольно занятую территорию, а в адрес директора Екатеринбургского филиала ФКП «Росгосцирк» внесла представление об устранении нарушений законодательства о землепользовании.